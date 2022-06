Portalettere senese nella Nazionale di Poste Italiane allenata da Di Livio

09 giugno 2022 a

a

a

C’è una nota senese nella Nazionale di Poste italiane, la squadra di calcio che rappresenta l’azienda nelle iniziative e nei tornei a fini benefici. Tra i nuovi giocatori scelti dall’allenatore Angelo Di Livio c’è Giuseppe Campisi, giovane portalettere di Siena Sclavo, tesserato a livello dilettantistico nella formazione aretina della Valdichiana calcio, che milita in Prima categoria.

Prestigioso il suo percorso calcistico, prima nelle giovanili di Sampdoria e Siena, poi in serie D con il Cecina, in C1 con il Pisa e infine, negli ultimi anni, in Eccellenza con il Montalcino, poi a San Gimignano e nella Chiantigiana. Tutto questo svolgendo quotidianamente anche il proprio ruolo di portalettere.

“Affronto con entusiasmo e motivazione - commenta Campisi - questo nuovo ruolo nella Nazionale di calcio di Poste italiane, orgoglioso di essere stato scelto a farne parte e contribuire al progetto benefico di cui l’azienda si fa portatrice”. Tra le oltre 400 candidature arrivate dai dipendenti delle diverse strutture del Gruppo, sono 60 i giocatori che sono stati convocati per partecipare ai provini di selezione. Dopo una intensa due giorni di test tecnici e allenamenti, mister Angelo Di Livio ha scelto i 30 componenti della sua rosa, e fra questi, appunto, Giuseppe Campisi, unico senese che indosserà la maglia gialloblù della Nazionale di Poste italiane. Lui e i suoi compagni di avventura scenderanno presto in campo per partite di beneficenza su tutto il territorio nazionale.

