Siena, preoccupazione per la Whirlpool: nel 2022 produrrà 100 mila pezzi in meno

“Lo stabilimento di Siena della Whirlpool produrrà quest’anno meno rispetto al 2021”. In totale ne realizzerà circa 500 mila, rispetto ai 600 mila dello scorso anno. Ne dà notizia il segretario generale della Cgil di Siena, Fabio Seggiani. Il sindacato ha recentemente incontrato i vertici del sito senese della multinazionale statunitense; la Cgil esprime preoccupazione e comunque presta grande attenzione alla situazione in essere nella fabbrica di viale Toselli.

“Dopo quelle che sono state le dichiarazioni da parte dei vertici aziendali - spiega - la preoccupazione c’è. Ovviamente nel tempo abbiamo sempre mantenuto le antenne dritte su ciò che via via è avvenuto nello stabilimento senese. Sappiamo che nel 2022 ci sarà una flessione nella produzione importante rispetto a quanto era avvenuto nel 2021. Siamo intorno al 17% in meno. Questo perché la domanda è un po’ diminuita e al contempo sono esplosi i costi di esportazione dei container, arrivando a cifre che sono in questo momento fuori mercato soprattutto per quel che riguarda gli Stati Uniti d’America. I costi sono decuplicati”.

Potrebbero esserci rischi per i lavoratori senesi? “Abbiamo recentemente incontrato l’azienda - spiega Seggiani - e crediamo che al momento non ci siano pericoli imminenti per i dipendenti. Non sono in programma dei fermi produttivi, l’azienda continua a lavorare. E ricordiamoci comunque che nel 2021 c’è stato un vero e proprio boom di domanda e di richieste nei confronti del sito".



