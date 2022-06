Muore nello schianto tra moto e auto. Aveva 31 anni. Abbadia San Salvatore sotto shock

07 giugno 2022 a

a

a

Abbadia San Salvatore è sotto choc. Un ragazzo di 31 anni, in sella a una moto è morto sul colpo, in seguito al frontale con un’auto, sulla strada del Cipressino, nei pressi di Sant’Angelo Scalo, nel comune di Castel del Piano. Erano le 17,30 circa quando è avvenuto lo scontro violentissimo, fatale per il giovane. Inutili le cure degli operatori del 118 intervenuti sul posto. Così come inutile l’alzarsi in volo del Pegaso, che è tornato indietro vuoto. L’auto era guidata da un cinquantenne di Castel del Piano, che ha riportato ferite e si trova ora in prognosi riservata. La dinamica è al vaglio dei militari dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. La notizia della morte del giovane si è diffusa nel comune di Abbadia San Salvatore nel tardo pomeriggio e ha destato grande commozione e dolore perché era molto conosciuto nel paese in provincia di Siena, anche perché lavorava in un noto negozio dove è possibile comprare prodotti a km zero e fare degustazioni. Molto nota anche la sua famiglia. Soprattutto gli amici hanno stentato a credere che la notizia fosse vera, troppo tragica. Ai carabinieri della stazione di Abbadia San Salvatore l’ingrato compito di avvisare i familiari.

Azienda ospedaliera: "Aggressioni alle Scotte, nessuna segnalazione ma massima attenzione per la sicurezza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.