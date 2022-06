Siena, due pecore e un montone a passeggio in città

06 giugno 2022 a

A Siena non solo cinghiali che attraversano le strade. E con loro anche volpi, istrici e caprioli. La campagna è a due passi e gli animali, soprattutto nelle ore notturne, non sono mai mancati. Ma per ricordare le pecore in città occorre andare indietro di molti anni. Insolito fuori programma, ieri pomeriggio, domenica 5 giugno, in via Piccolomini, in prossimità di Porta Romana. Due pecore e un ariete, infatti, passeggiavano sulla carreggiata. Passanti e automobilisti hanno dato l’allarme.L’intervento delle forze dell’ordine ha rapidamente riportato la normalità. Tanti interrogativi sulla provenienza, ma ovviamente la presenza di un montone in quella zona ha suscitato pensieri palieschi in molti.

