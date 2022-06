Siena, l'Azienda ospedaliera: "Aggressioni alle Scotte, nessuna segnalazione ma massima attenzione per la sicurezza"

Marco Decandia 04 giugno 2022 a

Il Nursind lancia l’allarme e fa le sue richieste, l’Azienda ospedaliero-universitaria senese risponde e fa presente la propria posizione. Ieri il segretario provinciale del sindacato degli infermieri, nel denunciare un episodio di aggressione all’interno del pronto soccorso delle Scotte a inizio settimana, ha spiegato: “Non è la prima volta che accade, chiediamo maggiore tutela. Qualche anno fa chiesi all’allora direttore generale delle Scotte, Valtere Giovannini, l’utilizzo di vigilantes e lui acconsentì, creando così un deterrente contro simili episodi. Con l’emergenza Covid, invece, le guardie giurate sono state spostate all’esterno. Chiediamo, adesso, che vengano nuovamente ammesse dove si trovavano prima della pandemia”. Si è trattato di un messaggio, neanche troppo cifrato, al nuovo dg Antonio Barretta, che ha appunto raccolto il testimone di Giovannini.

L’Azienda non si è fatta attendere nel fornire la propria posizione, precisando che “non sono pervenute alla direzione né segnalazioni né richieste di intervento in merito alla vicenda narrata. Il tema della sicurezza e quello delle aggressioni ai professionisti hanno grande attenzione da parte dell’Aou senese e, infatti, è stato attivato un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato esclusivamente alle azioni di prevenzione tra cui: attivazione di un punto di ascolto dedicato ai dipendenti; corsi di formazione specifici, finalizzati sia alla gestione delle conflittualità e criticità relazionali sia alla sicurezza degli operatori; identificazione di alcuni punti strategici per la prossima installazione di bottoni anti-panico per i professionisti”.

L’obiettivo si sposta poi sul tema delle guardie giurate al pronto soccorso: “Non sono mai state presenti nelle aree assistenziali. Prima dell’inizio dell’emergenza Covid c’era un solo addetto alla vigilanza che operava nella sala d’attesa nelle ore notturne, ora invece ce n’è uno sia di giorno che di notte, 24 ore su 24, che opera tra l’ingresso e la sala di attesa del pronto soccorso ed è quindi in grado di intervenire in caso di necessità. In prossimità del pronto soccorso è inoltre attivo il posto della Polizia di Stato”. Le precisazioni dai piani alti delle Scotte, comunque, non intendono innescare un braccio di ferro. “La direzione - si specifica - è sempre disponibile ad ascoltare le esigenze dei professionisti e le segnalazioni delle organizzazioni sindacali, nel corso dei numerosi incontri istituzionali, e identificare soluzioni utili alla risoluzione di eventuali criticità”.



