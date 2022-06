Siena, Letta: "Dopo il Palio di agosto il candidato 2023"

Martina Ciliani 04 giugno 2022 a

a

a

“Dopo il Palio di agosto saremo pronti per la nostra candidatura, occorre fare scelte approfondite”: è quanto ha annunciato il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, in occasione della visita che lo ha visto protagonista a Sarteano e a Montalcino in vista delle elezioni amministrative. Il segretario infatti nella giornata di ieri si è recato nei due comuni senesi per sostenere la corsa del candidato sindaco Francesco Landi e Silvio a Sarteano e quella di Silvio Franceschelli a Montalcino alle Comunali del 12 giugno. Ma l'arrivo di Letta è stato anche il momento ideale per fare il punto della situazione sulle Amministrative previste a Siena capoluogo il prossimo anno.

“Siena è una delle partite più interessanti per l’anno prossimo. A Siena infatti – ha aggiunto Enrico Letta - stiamo lavorando, con i piedi ben piantati sul territorio, per raccordarsi con la società civile, per lavorare insieme per il programma migliore. E soprattutto perché a settembre siamo in grado di avere una candidatura in grado di vincere, di convincere gli elettori e di avere una maggioranza larga”. Le Amministrative saranno altresì fondamentali per riconvertire una serie di posizioni: “Le elezioni in Toscana sono un passaggio importante e delicato. Ci aspettiamo la conferma di una tendenza che è iniziata con le elezioni regionali. Ovviamente – aggiunge - ci prepariamo alle elezioni del prossimo anno perché si completeranno le città toscane che votano, quelle città che nel periodo 2017-2018 sono passate al centrodestra. L'impegno dunque è dire agli elettori di quelle città che decisero di cambiare il messaggio, che abbiamo imparato la lezione, abbiamo capito cosa si sbagliò. Anche se si governa bene e a lungo non bisogna mai smettere di ascoltare il territorio”. Il segretario però si è anche espresso su due temi centrali per la città di Siena, Biotecnopolo e questione Mps. Sulla prima però ha detto lapidario: “Non spetta a me fare nomi”. Mentre sembra abbastanza chiara la visione e le aspettative prossime da declinare sulla banca senese: “Mi aspetto che non ci sia l'isteria che c'è stata in questi anni, piuttosto che ci sia tranquillità, che si facciano lavorare bene i dirigenti della banca e i lavoratori perché, se si crea una condizione positiva, è una banca che ha molte potenzialità, mi sembra che adesso questa ci sia. La condizione di questo 2022 per la banca è infatti migliore del 2021, guardo quindi con fiducia al futuro e al piano industriale”.

L'occhio è rivolto alle elezioni Politiche, ma il segretario nazionale del Pd ha precisato: “Indubbiamente – dice Letta - si guarderà anche alle Politiche, ma il voto è un voto amministrativo. Si vota per i comuni, ognuno ha una storia diversa, bisogna rispettare questo ruolo civico delle elezioni. Anche perché – sottolinea – i comuni con il Covid hanno guadagnato grande importanza e visibilità, i sindaci hanno giocato un ruolo decisivo. E' bene rafforzarli, renderli più forti”. Sulla corsa di Landi e Franceschelli infatti aggiunge: “Siamo orgogliosi dei sindaci, del loro lavoro svolto a Sarteano e Montalcino e adesso il giudizio degli elettori sarà importante per avere un riscontro del lavoro fatto fino ad ora. Hanno rappresentato al meglio la comunità in questi anni difficili, aiutato e distribuito il vaccino e tutto quello serviva in quel momento terribile, hanno dimostrato insomma di poter ben rappresentare il territorio. Abbiamo davanti tante scelte da fare sui comuni e gli enti locali, fondamentali saranno i fondi del Pnrr. La provincia di Siena sta facendo cose molto importanti ma – ha concluso il segretario Pd – dobbiamo fare sempre di più”.

