Siena-Bettolle, tutor attivo dal fine settimana nel comune di Rapolano Terme

L’assessore Roberto Rosadini è stato di parola. “Il tutor sulla Siena-Bettolle sarà attivo entro inizio giugno”, aveva detto. E infatti a partire da questo fine settimana, dal chilometro 23+660 al chilometro 27+870 del raccordo autostradale Siena–Bettolle, nel comune di Rapolano Terme e in direzione Perugia, sarà attivo un tutor per il rilevamento della velocità media. La segnaletica verticale è già stata installata da alcuni giorni e il progetto è stato sviluppato dalla società Engine Srl, azienda specializzata in questo settore con sede nella zona industriale del comune di Rapolano Terme e utilizzata anche dal gruppo Autostrade per l’Italia. In questo tratto di 4.210 metri il limite di velocità è di 110 chilometri orari.

Siena-Bettolle, tutor in arrivo: ecco i cartelli

“L’installazione di un tutor per il rilevamento della velocità media in uno dei tratti del raccordo Siena – Bettolle nel comune di Rapolano Terme – spiega Roberto Rosadini, assessore alla sicurezza che ha seguito l’iniziativa – è un progetto che risale al 2016 ed è stato ripreso da questa amministrazione comunale e posto all’attenzione di Autostrade per l’Italia per essere autorizzato. L’obiettivo primario è garantire il rispetto dei limiti di velocità e una viabilità sicura”.

Siena-Bettolle, tutor attivo entro inizio giugno

“Gli introiti che arriveranno dalle sanzioni - ricorda l’assessore di Rapolano Terme - saranno investiti, come prevede l’articolo 142 del codice della strada, nella sicurezza stradale sul nostro territorio, con nuove pavimentazioni e asfaltature, dossi, attraversamenti pedonali, nuova segnaletica orizzontale verticale e altri interventi che saranno ritenuti necessari per tutelare la mobilità, sia dei veicoli che dei pedoni”. L’idea dell’amministrazione comunale di Rapolano Terme è quella di estendere, in un secondo momento, il controllo della velocità media anche all’altra carreggiata, in direzione Siena. Non sono previsti periodi di avvertimento: il tutor sarà immediatamente sanzionatorio.

