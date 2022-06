Siena, aggrediti infermieri delle Scotte. Nursind: "Servono vigilantes e telecamere"

Gennaro Groppa 03 giugno 2022 a

“Nella notte tra lunedì e martedì infermieri del pronto soccorso delle Scotte sono stati aggrediti verbalmente da un paziente, che aveva un dolore alla mano e pretendeva di essere seguito immediatamente pur non avendo un codice di gravità elevato”. Il segretario del Nursind di Siena, Danilo Malatesta, denuncia un episodio da poco avvenuto nel policlinico senese e che fa il paio con quanto successo a Grosseto, dove un’infermiera è stata colpita al volto da un paziente: 22 giorni di prognosi e due punti per la ferita riportata. Il sindacato degli infermieri alza la voce e chiede un maggiore aiuto e sostegno. “Il clima è esasperato – si legge in una nota firmata da Malatesta insieme agli omologhi di Arezzo e di Grosseto Claudio Cullurà e Valentina Galesi. – L’assenza di provvedimenti e di una presa di posizione chiara si traduce nel fatto che chiunque si sente in diritto di offendere, denigrare, minacciare. Anche sui social network questi episodi sono aumentati in maniera incontrollata. Basta poco per scatenare una guerra virtuale nei confronti di una singola persona, ma l’azienda (il riferimento è al fatto di Grosseto e quindi la richiesta viene avanzata alla Asl, ndr) non si muove mai in casi come questo. L’Asl è in grado di proteggere i propri dipendenti? Chiediamo una postazione di polizia h24 nei presidi ospedalieri più grandi e un servizio di vigilanza attiva in quelli medio-piccoli, come deterrente”.

Malatesta sottolinea: “In passato scrissi più volte all’allora direttore generale delle Scotte Valtere Giovannini chiedendogli di andare a posizionare dei vigilantes all’interno del pronto soccorso. Alla fine il dg prese a cuore la questione e accettò la richiesta. Ricordo che una volta proprio la presenza di una guardia giurata fu fondamentale per fermare una donna che stava dando in escandescenze e che arrivò a sputare contro gli infermieri. Le cose tuttavia sono cambiate con l’arrivo del Covid. Da quel momento i vigilantes sono posizionati all’esterno del pronto soccorso, al pre-triage, e non più dentro al pronto soccorso”. Il segretario racconta l’episodio della notte tra lunedì e martedì: “Si è presentato un uomo di una quarantina di anni che aveva un dolore e un gonfiore alla mano. Pretendeva di essere seguito immediatamente, ma in quel momento c’erano pazienti che avevano codici di priorità più elevati del suo. Lui non ha voluto sentire ragioni e ha iniziato ad inveire e ad aggredire verbalmente gli infermieri e tutti coloro che si trovavano al pronto soccorso. La guardia giurata che era all’esterno a quel punto è intervenuta ma non è riuscita a placarlo. In poco tempo sono arrivati altri due vigilantes ma l’uomo continuava a dare in escandescenze. E’ stato allora necessario richiedere l’intervento della Polizia: solo quando ha visto arrivare i poliziotti si è calmato. Dopo essere stato sottoposto a tutti gli esami del caso, se ne è andato come se niente fosse accaduto. Non è scattata nemmeno una denuncia”.

“Questo non è stato un episodio isolato – prosegue Danilo Malatesta – perché sempre più spesso gli operatori sanitari vengono aggrediti mentre stanno svolgendo il loro lavoro. Due anni fa una paziente arrivò a sottrarre il cellulare a un’infermiera. Noi chiediamo maggiore tutela e più sostegno da parte delle aziende di fronte a simili episodi. Chiediamo maggiore vicinanza nei nostri confronti. Domandiamo inoltre se sia possibile riportare le guardie giurate all’interno del pronto soccorso e dell’ospedale, e non all’esterno e, se possibile, il posizionamento di un numero maggiore di telecamere dentro l’ospedale”.



