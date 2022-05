Siena-Bettolle, tutor in arrivo: ecco i cartelli. Quando entrerà in funzione

Carlo Pellegrino 31 maggio 2022 a

Questione di giorni. Gli ultimi, prima che il tutor sulla superstrada Siena-Bettolle inizi a monitorare il traffico dei veicoli. Dal chilometro 23+660 al chilometro 27+870, 4.210 metri in direzione Bettolle nel quali il dispositivo sarà attivo per verificare che la velocità media non superi i 110 chilometri all’ora. Percorrendo la strada statale 715, nel tratto scelto dal Comune di Rapolano Terme, si capisce che l’attesa è quasi terminata. In prossimità del punto di inizio del controllo è comparso un inequivocabile cartello con la dicitura “controllo elettronico della velocità” in blu e “velocità media” in bianco, colori che ricordano trattarsi di una strada extraurbana principale. Proprio qui sta la novità di questa strumentazione, rivendicata con forza dal sindaco Alessandro Starnini e dall’assessore alla polizia municipale Roberto Rosadini, che in prima persona si è occupato del progetto pensato già dai loro predecessori: finora ampiamente utilizzato sulle autostrade, il tutor non è ancora diffuso sulle superstrade e sulle statali. Anche se già il Comune di Siena, 25 chilometri più a ovest sul lotto zero della Due Mari, e nella Cassia tra il capoluogo e Isola d’Arbia, ne ha messi in funzione due nel mese di novembre (ma per tratti più brevi, di circa un chilometro ciascuno).

Siena-Bettolle, tutor attivo entro inizio giugno

Tornando alla Siena-Bettolle subito dopo il cartello, installate su un palo ci sono le telecamere che fotograferanno l’ingresso di auto e moto nel tratto sotto controllo, dati da incrociare con quelli in uscita, dove si trovano altre telecamere, anch’esse già presenti. Per l’accensione del tutor, quindi, sembrano mancare solo gli ultimi dettagli, sui quali già dalla scorsa settimana lavorano il Comune di Rapolano Terme e la polizia municipale. L’assessore Rosadini aveva annunciato l’entrata in funzione dell’apparecchio tra gli ultimi giorni di maggio e i primi di giugno, una scadenza temporale quindi imminente: da capire se il tutor potrà già essere attivo in questa settimana o magari all’inizio della prossima, considerando anche il giorno festivo di giovedì 2 giugno che potrebbe rallentare le ultime operazioni. Intoppi burocratici permettendo.

Tutor sulla Siena-Bettolle sarà attivo su 2.880 metri in direzione Perugia

Secondo le indicazioni fornite dallo stesso Rosadini non sono previsti periodi di prova, con rilevazioni e avvertimenti senza sanzioni per gli automobilisti indisciplinati. Una volta annunciata la messa in funzione da parte del Comune di Rapolano Terme il tutor sarà immediatamente operativo e anche abilitato a multare chi ha il piede pesante. L’assessore alla polizia municipale ha assicurato che tutti i proventi saranno investiti in interventi destinati alla sicurezza stradale, già in atto a Rapolano Terme. E che l’idea è quella di accendere in futuro il tutor anche sull’altra carreggiata, in direzione Siena.

Il tutor arriva anche sulla Siena-Bettolle

