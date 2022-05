Palio di Siena, dopo l'estrazione sorride Scompiglio: per molti rioni è il fantino di riferimento

Gennaro Groppa 31 maggio 2022 a

Oltre alle sei contrade che sono state estratte a sorte la giornata di domenica pomeriggio ha, in qualche modo, strizzato l'occhio a Jonatan Bartoletti. Perché molti dei rioni che prenderanno parte alla Carriera di Provenzano hanno proprio in Scompiglio il fantino di riferimento. E quindi per lui ci sarà un ampio ventaglio di scelta il 29 giugno, dopo l'assegnazione dei cavalli. La stessa fortuna non è capitata all'altro fantino big di questo periodo storico: molte delle contrade di riferimento di Giovanni Atzeni non sono state infatti baciate dalla dea bendata.

Chiocciola, Torre (estratte domenica) e poi anche Valdimontone e Lupa sono rioni che guardano al fantino pistoiese. E che in caso di primo cavallo non avranno dubbi relativamente a chi fare la prima telefonata del post assegnazione. Chiameranno subito Bartoletti, il cui telefonino sarà certamente bollente. Sono già quattro rioni su dieci, e a questi si possono aggiungere la Pantera e anche Drago e Bruco che possono tranquillamente montare un big. L'ultimo anno di Palio, Bartoletti lo ha vissuto indossando a luglio il giubbetto della Chiocciola con Violenta da Clodia (beffato nel finale dall'accoppiata della Giraffa composta da Atzeni e Tale e Quale) e poi con lo stesso barbero ad agosto nella Torre. L'anno prima era stato in Pantera (ad agosto) e per due volte nella Giraffa, nel 2017 a luglio nella Giraffa (dove vinse con Sarbana) e poi nel Valdimontone. Per Bartoletti sarà quindi fondamentale non sbagliare la scelta del cavallo sul quale puntare e attendere le evoluzioni della mattina del 29 giugno. Un discorso differente va fatto invece adesso per Tittia. Il 2019, ultimo anno di Palio, è stato eccezionale per lui, che a luglio ha vinto nella Giraffa su Tale e Quale e ad agosto si è ripetuto, pur cadendo, nella Selva con Remorex. Per la Carriera di Provenzano, tuttavia, molte delle sue contrade di riferimento non ci saranno: Onda, Aquila, Selva, Giraffa oltre a Oca e Nicchio che sono squalificate. Atzeni ha un rapporto importante con l'Istrice (e in Camollia ha montato Morosita Prima nell'agosto del 2017) e per lui potrebbero aprirsi anche le strade verso il Drago (dove comunque manca dal luglio 2009, con Fedora Saura) o anche verso il Bruco (dove manca ancora da più tempo, dal luglio del 2008 su Estremo Oriente). Presumibilmente saranno loro due i primi a trovare un giubbetto dopo l'estrazione. Tra i fattori da considerare c'è ovviamente il numero delle rivalità che saranno presenti sul tufo. A quella già nota di Istrice e Lupa l'estrazione di domenica ha aggiunto la presenza di quella tra Leocorno e Civetta. L'assegnazione dei cavalli dirà a quali di queste contrade toccherà il barbero “bombolone” e quindi anche quale rione dovrà giocare in difesa.

Mani libere le hanno Bruco e Drago, con i capitani Manganelli e Gotti che possono muoversi a 360 gradi proprio in vista dell'assegnazione del barbero. Il rione di Camporegio si è molto avvicinato ad Andrea Coghe, ma anche Giuseppe Zedde è un'ipotesi percorribile. Gingillo, a questo proposito, vanta buonissimi rapporti con più di una contrada che sarà in Piazza: nella Lupa ha già vinto un Palio ed è quindi in Vallerozzi una prima scelta al pari di Bartoletti, nel Valdimontone sarebbe una monta certamente gradita e lo stesso anche nella Civetta, nel Drago, nel Bruco. La situazione è quindi rosea per lui. Andrea Coghe e Mannucci hanno varie soluzioni, ma dovranno attendere le decisioni e le scelte dei fantini big: Mannucci, ad esempio, si è molto avvicinato alla Pantera. Carlo Sanna ha entrature nell'Istrice, nel Leocorno (dove ha montato nei due Palii del 2018 e anche nell'agosto del 2016) e potenzialmente potrebbe essere un nome buono pure per Bruco e Drago. Da capire c'è anche quale sarà il lotto dei cavalli e quante saranno le punte inserite nelle scelte dei dieci capitani. Non si corre dal 2019, lo scenario e la qualità dei cavalli potrebbero quindi essersi modificati in tre anni, ma potenzialmente le punte a disposizione sono in questo momento tre e mezzo: Tale e Quale, Rocco Nice, Remorex e uno scalino più sotto Violenta da Clodia. Ci saranno tutti? E i capitani opteranno effettivamente per un Palio con tre punte e mezzo? In questo caso almeno quattro contrade saprebbero di avere importanti possibilità di vincere il Palio. Ne beneficerebbero in tal caso anche altri fantini e non solo i big Bartoletti e Tittia, con altri due fantini (tra i vari Gingillo, Coghe, Carlo Sanna, Mannucci) che così avrebbero l'opportunità di godere di una monta per provare a vincere la Carriera.

