Palio di Siena, stop ad alcolici, bottiglie di vetro e minori di 10 anni. Il Comune firma le ordinanze

Giro di vite e stretta sugli alcolici per il Palio del 2 luglio. Così in effetti appare nell'ordinanza numero 40 che è apparsa ieri nell'albo pretorio del Comune di Siena relativa al divieto della vendita e della detenzione di bevande alcoliche. Nel documento si fa riferimento alle “attività che insistono nella Piazza e nelle vie e nei vicoli afferenti alla stessa”. L'ordinanza vieta “di cedere e di vendere, anche per asporto, bibite contenute in bottiglie di vetro o in contenitori metallici per la tratta, per le prove e per la corsa del Palio” ed inoltre “prevede la vendita di bevande analcoliche esclusivamente in contenitori di cartone o materiale plastico privo di tappo”.

In Piazza del Campo non dovranno quindi esserci alcolici e nemmeno bottiglie di vetro. “Tali misure – si legge nell'ordinanza – sono tese alla tutela dell'incolumità pubblica e ad evitare il possibile pericolo derivante dalla dispersione o dall'uso scorretto di contenitori di vetro o metallici”. Si precisa inoltre “di estendere a chiunque il divieto di introdurre o detenere dentro Piazza del Campo bottiglie o contenitori di vetro o metallo”. In grassetto nell'ordinanza si precisa e ricorda ancora il “divieto di introdurre o detenere in Piazza del Campo bevande alcoliche di qualunque gradazione”. Il provvedimento avrà valore nei giorni della tratta, delle prove a partire dalle ore 18,30 e fino al termine delle stesse, e nel giorno del Palio dalle ore 15 fino alla conclusione della Carriera. La polizia municipale e tutte le altre forze di polizia vigileranno sul pieno e puntuale adempimento e rispetto del provvedimento. Il mancato rispetto di questa ordinanza prevede b anche salate, che potranno andare da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro di sanzione amministrativa.

Nella stessa giornata di ieri è stata pubblicata anche l'ordinanza numero 41 che si riferisce al “divieto di accesso all'interno della Conchiglia ai minori di 10 anni”. Vengono in questo caso richiamate le ordinanze già realizzate nel 2019 sullo stesso tema. Si precisa nel documento che “considerata la particolare attenzione alla gestione di pubblici eventi viene interdetto l'accesso ai minori di 10 anni anche se accompagnati da genitori nella parte centrale della Piazza Il Campo, nella cosiddetta Conchiglia, per il giorno del Palio a partire dalle ore 15 e fino alla conclusione della manifestazione”, “ritenendo così di confermare quanto già stabilito nell'anno 2019 anche per il Palio del 2 luglio 2022”. Anche in questo caso a dover vigilare sull'effettivo rispetto dell'ordinanza saranno la Polizia municipale e le altre forze di polizia. Le sanzioni previste nel caso di non rispetto dell'ordinanza sono identiche da un punto di vista economico a quelle relative al divieto di vendita e di possesso di bevande alcoliche e di bottiglie di vetro: vanno infatti da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro.

