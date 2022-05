Palio di Siena, Bartolo Ambrosione confermato mossiere: ecco perché

30 maggio 2022 a

a

a

Sarà Bartolo Ambrosione a tornare sul verrocchio come mossiere del Palio di Siena del 2 luglio. La sua esperienza offre ampie garanzie per quello che sarà la prima carriera dopo i due anni di interruzione per Covid. Nato a Brescia il 22 maggio 1959, è stato un campione dell’equitazione internazionale. Ha disputato con la Nazionale italiana due edizioni delle Olimpiadi, a Los Angeles nel 1984 (30esimo posto nel concorso completo individuale e settimo in quello a squadre) e a Seul nel 1988 (undicesimo nell’individuale, mentre a squadre l’Italia non completò la prova). Il Palio di luglio sarà la sua sedicesima volta a Siena: la prima nel luglio del 2004, salì sul verrocchio anche ad agosto. Una seconda parentesi da mossiere nel 2010 e 2011. Poi la terza, dall’agosto del 2012 all’agosto del 2015. La quarta ha preso il via nel luglio 2019.

Il sindaco De Mossi: "La storia siamo noi. Sarà una festa di popolo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.