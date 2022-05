Abbadia San Salvatore, rave party nella campagna di Caselle: festa abusiva con un centinaio di giovani

Mariella Baccheschi 30 maggio 2022 a

Notte movimentata quella tra sabato e domenica nel comune di Abbadia San Salvatore, non solo per la normale vivacità del fine settimana, ma anche per l’imprevisto rave party, organizzato nella campagna a valle del paese che le forze dell’ordine hanno intercettato e che sono riuscite in gran parte a sventare. Qualche avvisaglia c’era già stata il sabato notte, quando qualcuno aveva avvertito provenire dal fondo valle, a intermittenza, portati dal vento, i suoni delle casse acustiche e della musica. Ma in maniera appena percettibile e molto lontana. Ieri notte, invece, grande movimento delle forze dell’ordine per stoppare il flusso di giovani che si erano dati appuntamento per la festa abusiva in località “Caselle” a valle del paese, in una località non facile da raggiungere, a causa di una strada molto dissestata.

Un gruppo non molto numeroso aveva già preso possesso dell’area, quando i carabinieri della tenenza di Abbadia San Salvatore, della compagnia di Montalcino e la polizia, tutti coadiuvati da altri corpi militari, hanno presidiato la zona, per evitare ulteriori afflussi e sperando che i presenti si allontanassero. In effetti durante la giornata di ieri non ci sono stati nuovi arrivi, anzi i partecipanti hanno cominciato a defluire. Secondo i calcoli delle forze dell’ordine si sarebbe trattato di alcune decine di partecipanti, più o meno un centinaio. I resistenti, comunque, anche ieri mattina facevano sentire di tanto in tanto la loro presenza con la musica, ma non sparata a tutto volume.

Con l’arrivo della bella stagione anche la tenenza di Abbadia San Salvatore, sotto la guida del tenente Lelio Licinio Prisco è in stato di pre-allarme, come peraltro accade in tutta la regione toscana, perché è noto che molti giovani amano ritrovarsi in grandi spazi, pressoché disabitati. E così aumentano i livelli di vigilanza e di attenzione. Proprio come nelle ultime ore, quando le forze dell’ordine sono intervenute per svolgere un’azione di contenimento e evitare eventuali e o possibili danni. L’operazione tempestiva della questura di Siena, della polizia e dei carabinieri questa volta ha fatto sì che l’afflusso venisse interrotto e solo un piccolo gruppo di giovani è riuscito a prendere posizione. Una situazione ben diversa da quanto era accaduto circa un mese fa a Murlo, sempre in provincia di Siena. Ad Abbadia il fenomeno è contenuto, le vie di accesso sono presidiate e le autorità contano che il deflusso avvenga in modo spontaneo e pacifico.

