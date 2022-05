Palio di Siena, ecco le contrade estratte a sorte per l'edizione del 2 luglio 2022

29 maggio 2022 a

a

a

Con l'estrazione di oggi, domenica 29 maggio, è stata disegnata l'edizione del Palio di Siena del 2 luglio 2022. A causa delle squalifiche, è stato necessario tirare a sorte ben sei contrade per stabilire le dieci che prenderanno parte alla carriera in Piazza del Campo. Valdimontone, Istrice, Leocorno e Lupa correvano già di diritto. Sotto una leggera pioggia, la Dea Bendata ha baciato: Drago, Bruco, Chiocciola, Pantera, Civetta e Torre. Ovviamente grande entusiasmo in Piazza del Campo tra i contradaioli che dopo due anni di stop potranno riassaporare la gioia della Festa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.