Profughi, raccolta fondi a cura dell'Associazione Siena Ideale: i prodotti dell'Abbazia di Monte Oliveto per aiutare gli ucraini

A Siena nuovo importante capitolo nelle attività di solidarietà portate avanti dall’Associazione Siena Ideale a favore dei profughi ucraini presenti in Italia. Tra le prime realtà associative del nostro Paese a organizzarsi per portare aiuti direttamente nelle zone del conflitto, Siena Ideale rivolge ora la sua attenzione ai rifugiati attraverso la trasmissione “Ucraina-Libertà: una voce” in onda su Canale3 Toscana e in streaming tutti i giovedì alle 20. Per sostenere questa iniziativa di accoglienza e integrazione – che ha ricevuto il plauso della comunità ucraina locale - e per finanziare altre attività in favore del popolo così duramente colpito, l’Associazione Siena Ideale effettuerà una raccolta fondi. Il ricavato sarà interamente devoluto a questo innovativo progetto di pace e condivisione. Domani, lunedì 30 maggio, dalle ore 16 alle 19, alla Costarella dei Barbieri, i monaci di Monte Oliveto Maggiore metteranno a disposizione i rinomati prodotti della loro azienda agricola proprio per raccogliere aiuti.

