Siena, San Marco: così il parco è diventato un accampamento

Marco Decandia 28 maggio 2022 a

a

a

]Il problema dei senzatetto accampati fuori Porta San Marco a Siena, sta assumendo proporzioni fuori controllo, con i residenti (e non solo) spaventati, ma anche indignati e stufi di una situazione insostenibile. L’area destinata ai giochi per bambini, su cui il Comune ha fatto un grosso investimento per allestirla con attezzature all’avanguardia dal punto di vista della sicurezza, è utilizzata, di notte, da alcune persone che, secondo le notizie raccolte dai cittadini esasperati, potrebbero essere di origine pakistana, o del Bangladesh.

Un weekend quasi normale tra movida e turisti: controlli della polizia municipale senza sanzioni

Sono stati visti in zona più volte dall’estate del 2020, l’ultimo caso risale alla fine del mese scorso, con un individuo solitario che trascorreva la notte in una delle attrazioni e la mattina se ne anda, lasciando sul posto un materasso e alcuni effetti personali. Tutto pronto per tornare la sera, insomma. A distanza di poco più di 20 giorni, ci sono nuovi arrivi, che vanno a occupare anche le panchine o si accomodano in terra. Testimoni raccontano che si lavano alla fontana pubblica, che si trova nel piazzale Biringucci (territorio della Chiocciola), mentre per i fisiologici bisogni corporali si arrangiano dove e come possono, meglio se al riparo delle siepi piantate per il decoro e per l’abbellimento dell’area, non certo per fare da paravento.

Siena, riapre il Laghetto verde di Abbadia San Salvatore. Storia del degrado. Pizzetti: "Comune forte a parole"



Tutto questo provoca un degrado intollerabile, visto che materassi, coperte e sacchi a pelo vengono poi abbandonati nelle postazioni, da riguadagnare per trascorrere la notte, mentre durante il giorno i bambini, veri destinatari dei giochi, ormai si tengono lontani dal parco dove avrebbero diritto di svagarsi. I vigili urbani, chiamati più volte, non hanno mai intercettato in flagranza questi soggetti, ma qualcuno, per muovere le acque, ha fatto un giro di notte e li ha immortalati, inviando in redazione il frutto del proprio impegno. Immagini che parlano da sole.

Sulle risalite di via Battisti botta e risposta tra cittadini e assessore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.