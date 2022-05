Palio di Siena 2022, Morelli: "Estrazione, mi aspetto la Piazza piena"

Gennaro Groppa 27 maggio 2022 a

Prosegue il count down che si concluderà domenica pomeriggio quando dalle trifore di palazzo comunale torneranno a sventolare le bandiere delle contrade e si conosceranno i sei rioni che andranno a comporre il lotto dei dieci e che, insieme a Valdimontone, Istrice, Lupa e Leocorno, correranno il Palio di Provenzano. A Siena cresce l’attesa in vista di un momento che sarà storico e che darà ufficialmente il via al percorso che condurrà poi al tufo in Piazza e al Palio di luglio. “La parola che viene in mente, se già mi prefiguro quell’istante tanti atteso, è finalmente – commenta il rettore del Magistrato delle contrade Gianni Morelli. – Ricomincerà infatti il calendario di noi senesi che è tutto basato sugli appuntamenti palieschi. Tradizionalmente, infatti, diciamo di andare in ferie o di fare qualunque cosa dopo l’estrazione o dopo il Palio o dopo la festa titolare. Sono momenti che scandiscono la nostra esistenza e il nostro ritmo biologico annuale. Se Dio vuole, finalmente torneremo a ragionare con questa ottica”.

Prosegue il rettore Morelli: “Le prime feste titolari ci sono comunque già state, ora però nell’aria c’è il Palio con la sua atmosfera. Domenica credo che ci sarà tanta gente in Piazza del Campo, credo che sia difficile che un contradaiolo possa perdersi un momento di questo tipo che ha una importanza ed una portata storica. Proveremo tanta emozione dato che da tre anni non viviamo una estrazione delle contrade”. Il pensiero va a tutto quanto è successo dal 2020 ad oggi, un frangente che Morelli vuole comunque ricordare: “Vorrei sottolineare – dice infatti – come siamo arrivati a questa estrazione. Credo che anche gli ultimi due anni abbiano dimostrato e confermato che siamo una realtà unica, penso a come abbiamo affrontato e gestito tutte le problematiche collegate al Covid. Siamo stati ancora una volta una comunità, tutti rispettosi delle regole. E siamo stati solidali”.

Molte sono state infatti le iniziative effettuate dalle contrade per aiutare e per sostenere quanti hanno incontrato problemi nel periodo della pandemia da Coronavirus: “E non tutte sono state pubblicizzate – dice il rettore del Magistrato delle contrade. – Ormai possiamo dire che non siamo usciti con le ossa rotte da questi due anni. Cerchiamo di ricordarci il buono che c’è stato nel 2020 e nel 2021, l’impegno ed il supporto che le contrade hanno dimostrato nei confronti di chi è stato in difficoltà. Le iniziative realizzate sono state innumerevoli. E non credo proprio che qualcosa di simile sia scontato in tutte le realtà e in tutte le città”.



