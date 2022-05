Siena, camion di generi alimentari a fuoco sul raccordo: intera notte di lavoro per i vigili del fuoco

26 maggio 2022 a

Una notte di lavoro, oltre sette ore di intervento per i vigili del fuoco. Danni al mezzo incendiato ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco dei comandi di Firenze e Siena sono infatti intervenuti a partire dalle ore 23,15 circa di mercoledì 25 maggio, sul raccordo autostradale Siena-Firenze km 31 direzione nord, per un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava generi alimentari. Il raccordo è rimasto momentaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, operazioni piuttosto lunghe, un intervento impegnativo che si è concluso intorno alle ore 7 di giovedì 26 maggio.

Arezzo, camion carico di frutta e verdura distrutto da un incendio lungo l'Autostrada del sole

