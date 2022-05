Siena, Montomoli ha ricevuto la visita del senatore Mallegni: “Biotecnopolo cruciale per il futuro”

Carlo Pellegrino 26 maggio 2022 a

Una visita cordiale, per conoscere meglio la realtà di VisMederi, ma anche per parlare del futuro di Siena, tra politica e biotecnopolo. Il senatore Massimo Mallegni, insieme ai rappresentanti locali di Forza Italia, è stato accolto da Emanuele Montomoli, fondatore e cso di VisMederi, da Sara Pugliese, amministratore unico di VisMederi Holding, e da altri dirigenti e ricercatori dell’azienda.

“L’onorevole Mallegni – afferma Montomoli – già conosceva l’attività di VisMederi, ma ha voluto visitare di persona la nostra azienda. Insieme abbiamo parlato del ruolo importante che VisMederi ha avuto nel periodo più duro della pandemia, sia con l’impegno per la ricerca, sia con il supporto alle aziende farmaceutiche per il rilascio del vaccino contro il Covid, sia al servizio del territorio senese, che siamo stati in grado di supportare con migliaia di tamponi”.

Il discorso si è poi spostato sul biotecnopolo. “E non poteva essere altrimenti poiché il senatore Mallegni, assieme al senatore Nencini – ricorda il fondatore di VisMederi – è stato firmatario della legge che ne ha favorito l’istituzione. Farei però una distinzione tra il biotecnopolo e l’hub antipandemico. Il biotecnopolo è una realtà locale, che guarda alla Toscana: è fondamentale che tutte le aziende senesi del distretto delle scienze della vita ne facciano parte, solo così si potrà sfruttare a pieno quest’occasione di crescita del territorio. Altra cosa è l’hub antipandemico, un organismo del quale tutti i paesi si stanno dotando per essere pronti in caso di una nuova pandemia. Si tratterà di capire come Siena potrà assolvere a questo importante compito di cui è stata investita, ma parliamo di una partita nazionale”.

Dalla scienza alla politica il passo è breve. Montomoli non lo dice, ma la sensazione è che nel colloquio con Mallegni si sia parlato anche della situazione a Siena in vista delle prossime elezioni amministrative. Il professore dell’Università di Siena, non è una novità, è stato accostato a diversi schieramenti politici: “Confermo che da più parti sono stato cercato – spiega – e intanto posso dire che per me questo è un grande onore. La mia candidatura? Onestamente non so cosa potrà succedere, vedremo a settembre”.

Anche perché, secondo Montomoli, il dibattito politico è destinato a finire in ibernazione per qualche mese: “Adesso, dopo tre anni di attesa, dobbiamo pensare a chi vince il Palio, non a chi vince le elezioni. Da osservatore esterno posso dire che finora si è parlato tanto ma non è stato ancora ufficializzato un candidato”. “Se ne parlerà a settembre, dopo le carriere - ribadisce il professore, ordinario nel dipartimento di medicina molecolare e dello sviluppo dell'Università di Siena - A quel punto, anche per me, arriverà il momento di capire cosa fare. Con assoluta serenità e nella consapevolezza del mio ruolo accademico e alla guida della mia azienda”.

