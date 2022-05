Siena, adescò una bambina di 10 anni su Tik Tok

25 maggio 2022 a

Adescò una minorenne sul social Tik Tok: un 23enne campano residente nella provincia di Siena ha patteggiato una condanna di 1 anno con pena sospesa, che gli è stata accordata ieri dal giudice Simone Spina. Il giovane, un paio di anni fa, aveva adescato una bambina di 10 anni sul social Tik Tok, prima con conversazioni normali che però nel tempo hanno assunto contorni inquietanti e pericolosi. Costruito un rapporto di fiducia infatti, il maggiorenne si era fatto dare il numero di WhatsApp dalla bimba e li sono proseguite le chat, nelle quali il 23enne ha iniziato a chiedere con insistenza foto ed essere più spinto, mandando a sua volta le sue foto.

La ragazzina per fortuna non è caduta nella trappola grazie anche alla madre che controllando il telefono della figlia ha scoperto in tempo le conversazioni ed è corsa a denunciare quanto successo alle forze dell'ordine.

Il ragazzo è stato facilmente individuato e si è scoperto, attraverso gli accertamenti eseguiti sul telefono, che conversava anche con altre ragazze minorenni. L'adescatore, ammesse le proprie responsabilità, attraverso la sua difesa ha fatto istanza di patteggiamento e il tribunale ha accordato la pena su richiesta delle parti, sentenziando ieri la condanna a 1 anno.

