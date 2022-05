Torrita di Siena, “frase sessista” del sindaco Grazi: risponde a un'animalista sul palio dei Somari attraverso i social ed è polemica

Giovanna Belardi 25 maggio 2022 a

Una polemica sui social scatena la bufera sul sindaco Giacomo Grazi a proposito del Palio dei Somari, la tradizionale festa che in questi giorni anima Torrita di Siena. Sull’utilizzo degli animali e la posizione degli animalisti si scatena il dibattito sul profilo dell’associazione Ihp, una signora suggerisce che i somari non sono poi così felici di correre portando sopra un fantino, il sindaco replica con una battuta sulla monta e il patatrac è fatto.

Ieri il primo cittadino si è scusato in una nota, ma la polemica è tutt’altro che sopita: “Ritengo necessario precisare che le mie parole sono scaturite dall’ennesimo attacco alla bontà della festa più importante del mio paese - ha scritto Grazi -, quella che tutti i torritesi amano e contribuiscono a realizzare con grande passione. Riconosco che il mio commento è stato inappropriato e irrispettoso nei confronti della signora, alla quale porgo le mie scuse. Sono il primo ad essere dispiaciuto per il concetto che è maldestramente emerso dalle mie parole, concetto che non rispecchia, invece, quella che è la mia posizione in materia di parità di genere e non aiuta a comprendere la mia volontà nel difendere la bellezza del Palio dei Somari. Colgo l’occasione per invitare la signora domenica a Torrita per vedere di persona come si svolge il Palio e quali attenzioni vengono riservate agli animali dalla nostra comunità”. Italian horse protection interviene dal canto suo con il presidente Sonny Richichi: “Avrei scritto al sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi per accettare il suo invito a vedere il Palio dei Somari di domenica prossima, ma il dialogo e il confronto devono svolgersi in una cornice di democrazia, civiltà e rispetto dei diritti di ogni interlocutore. L’offesa sessista rivolta dal sindaco a una donna che sui social ha espresso un’opinione diversa dalla sua dimostra che il primo cittadino ha un’idea del rispetto degli altri davvero troppo lontana dalla nostra. Alla signora offesa va tutta la solidarietà dell’associazione e mia personale - prosegue il presidente di Ihp -. Chiediamo anche al presidente della Regione Eugenio Giani che tra l’altro, come il sindaco di Torrita, appartiene al Pd, un partito progressista, un salto culturale che porti gli eventi istituzionali al passo con i tempi. A nostro parere chi ricorre all’insulto sessista in risposta ad una donna che manifesta la propria opinione non dovrebbe rappresentare un’istituzione dello Stato come il Comune”.

Batti e ribatti sul quale alla fine il sindaco mette l’ultima parola: “Io ho replicato sbagliando, ma sono stato offeso. Quando una donna offende un uomo va bene, quando un uomo replica, ripeto sbagliando, è sessista. E tutto questo dimenticando che queste feste valorizzano gli animali, i somari sono sacri per noi”. C’è chi ci ha visto anche un risvolto politico: “La politica proprio non c’entra. Sono un sindaco del Pd ma in questa vicenda il partito non c’entra nulla”. Come è l’atmosfera a Torrita dopo queste polemiche? “Atmosfera calmissima. Io vedo quello che fanno i miei concittadini, quello che fanno i contradaioli, l’impegno per questa festa per noi così importante. Poi arriva qualcuno che non sa neppure dove è Torrita e fa commenti”. A proposito, lei smetterà di fare commenti sui social? “Io continuerò a commentare, ci mancherebbe. Tengo a precisare che non ho cancellato io il commento. Comunque io mi sono scusato, ma sono stato offeso per primo e non ho ricevuto alcuna scusa. Ma staremo a vedere quello che succede”.

