Festini privati a Monteriggioni, i legali dell'imprenditore: "Faremo ricorso in Appello"

“Faremo ricorso in Appello: se si abbassa così la soglia di punibilità bisogna stare attenti per qualsiasi cosa si fa”.

A dirlo è l'avvocato Carla Guerrini, difensore dell'imprenditore di Monteriggioni condannato a 2 anni e 7 mesi per spaccio e favoreggiamento della prostituzione, nell'ambito di un caso che riguardava dei party alla presenza di escort e sostanze stupefacenti, nel comune di Monteriggioni. In particolare il collegio presieduto dal giudice Luciano Costantini ha inflitto una pena di 2 anni per il favoreggiamento e di 7 mesi per alcuni episodi legati allo spaccio (per altri è giunta l'assoluzione).

La difesa dell'uomo, in attesa delle motivazioni, contesta la scelta di punire il favoreggiamento, che secondo l'assunto difensivo, non starebbe in piedi. “Si parla di fatti che avvenivano in una casa privata, alla presenza di 2-3 persone – spiega l'avvocato Guerrini – che per divertirsi chiamavano, consultando un sito internet, delle escort, e praticavano scambi di coppia. Le donne venivano portate a casa. Il fatto che il mio cliente mettesse a disposizione la sua abitazione è stato considerato come un favorire una certa attività”. “Il pm Nicola Marini, capendo la situazione, aveva correttamente chiesto l'assoluzione per il favoreggiamento – aggiunge l'avvocato – penso che se si abbassa la soglia di punibilità per queste fattispecie si riempie i tribunali, e bisogna stare attenti a qualsiasi cosa si fa”.

Ricorso sarà avanzato anche dalle difese dei tassisti che conducevano alle festicciole le donne, e che hanno subito una pena di 2 anni, sempre per il favoreggiamento. Già durante il processo si erano difesi spiegando che svolgevano un servizio senza sapere cosa succedesse nella casa, servizio che o da loro o da altri sarebbe stato comunque portato a termine. Come noto, la vicenda risale al settembre 2014: fu scoperta a latere di un'altra indagine, attraverso degli appostamenti. L'imprenditore adesso condannato era stato al tempo posto ai domiciliari, ma per un'altra accusa di droga.

La questione per cui sono giunte le condanne non ha nessun legame, come sottolinea l'avvocato Guerrini, con la nota vicenda dei festini riferiti al caso David Rossi, che secondo alcuni si sarebbero svolti proprio a Monteriggioni: “Assolutamente no, non c'è alcun collegamento” assicura il difensore.

