Siena, il presidente Zaengel: "Costruiremo una squadra degna di questo territorio"

La stagione del Siena è finita, è già tempo di programmare il futuro. A conclusione dell'annata, il presidente bianconero Ike Thierry Zaengel ha deciso di tirare le somme della sua esperienza sulla massima poltrona bianconera.

"Con la gara contro il Cesena - dice - si è chiuso il campionato 2021 2022 della nostra Robur e con esso una stagione che mi ha visto, soltanto due mesi e mezzo fa, subentrare in corsa nel ruolo di presidente. Per prima cosa è mio dovere ringraziare tutti per quanto è stato fatto in nome del Siena. Dai tifosi, sempre vicini ai nostri colori, alla società in tutte le sue componenti, dallo staff tecnico a tutti i ragazzi che hanno indossato la nostra gloriosa maglia, passando per i collaboratori che sono stati preziosi punti di riferimento e gli sponsor che ci hanno sostenuto. Ringrazio anche tutti i giornalisti, i quali ci hanno seguito sempre con attenzione e sono stati presenti sia nelle partite casalinghe sia nelle trasferte.

Ritengo doveroso rivolgere alla città, alle istituzioni comunali, ai nostri tesserati, dipendenti e tifosi un pensiero di riconoscenza e con loro guardare al futuro. La società, con i suoi più stretti collaboratori, è già al lavoro per la prossima stagione e nelle settimane che seguiranno saranno gettate le basi del nuovo Progetto Siena che ne rispecchino la storia calcistica e cittadina. Questo centro storico secolare, questo territorio così importante, pieno di memorie e valori, conosciuto e amato in tutto il mondo deve poter contare su una squadra di calcio altrettanto autorevole e ambiziosa. Questo è il mio obiettivo. È necessario infine sottolineare che la nostra società, la nostra Robur, la nostra azienda non hanno problemi di alcuna natura nonostante abbia notato che siano in diversi a sperarlo. Grazie ancora a tutti".

