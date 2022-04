Siena, raid vandalico all'Università: indagini verso la pista interna, nessuna effrazione alle porte. In piazza poca solidarietà

Aldo Tani 16 aprile 2022 a

Non tutti i messaggi di solidarietà espressi in prossimità del raid vandalico all’Università di Siena, si sono trasformati in presenza. Quelle ‘obbligate’ invece non hanno marcato visita al presidio organizzato dal Cgil. Decise a non guardarsi indietro e pronte a rispondere all’oltraggio subito. Un messaggio di fondo declinato con lo striscione messo in testa al corteo: “Mai più fascismi”. Fabio Seggiani, il segretario generale, è tornato a chiedere “la messa al bando di tutte le forze che hanno un collegamento con questa ideologia”, ribadendo poi “la necessità di una presa di distanza collettiva”. Al suo fianco il rettore Francesco Frati, che ha parlato di “atto vile e incivile e intimidatorio, che va contro i nostri valori”. Impossibile per il sindacato far passare come una bravata l’incursione nell’ufficio ‘Europe direct’. In quelle scritte, prontamente cancellate dai muri, c’è lo sdegno per l’attività sindacale e per la libertà di orientamento sessuale e l’esaltazione di slogan di estrema destra. In più è una raffigurazione di tutto ciò l’università non rappresenta: l’apertura verso l’esterno, verso nuove culture e linguaggi. “Crediamo che sia fondamentale un impegno ancora più forte verso le giovani generazioni – ha sottolineato l’assessore regionale Alessandra Nardini - e che non sia ammissibile nessun silenzio o sottovalutazione rispetto a episodi come questo”.

Soprattutto, e qui la Cgil e l’ateneo si sono presentati a braccetto, c’è una persona colpita: additata per le sue presunte preferenze sessuali e per l’appartenenza alle rsu aziendali. “Hanno veramente colpito il soggetto sbagliato – ha raccontato un collega -. E’ sempre stata ai tavoli senza creare problemi e portando avanti l’impegno con professionalità e dedizione”. Giudicata eccessiva, e probabilmente anche dalla parte sbagliata, da chi ha deciso di attaccarla sul piano personale. ‘Cattivi’ che potrebbero non aver digerito il risultato conseguito nelle recenti elezioni delle rappresentative unitarie del pubblico impiego. E’ probabile che gli autori (o l’autore) conoscessero il bersaglio. E anche il contesto dove muoversi.

Gli inquirenti sono al lavoro per capirne di più. Per tutta la mattina hanno perlustrato l’area, parlando con le colleghe di ufficio e raccogliendo informazioni. Ulteriori elementi potrebbero essere forniti dalla videocamere di sorveglianza. In attesa di riscontri più dettagliati, si sarebbero diretti sulla pista interna. La porta non presentava segni di effrazione. Per entrare sono stati alzati entrambi i fermi, ma all’uscita solo uno è stato abbassato. Per il resto, al di là della bandiera europea strappata e gettata a terra, chi per primo ha visto lo scempio, non ha ravvisato niente di anomalo. In più, chi ha agito, lo ha fatto con la consapevolezza che la zona non presentasse posti di guardia. Le bravate sono altre. Questa è una vigliaccata in piena regola.

