Palio, troppi sassi sulla pista di Monticiano. I fantini: “Non si può correre, è rischioso”

Gennaro Groppa 16 aprile 2022 a

a

a

Sono in dubbio le corse nella pista di Monticiano che sono calendarizzate per la giornata di martedì. Il motivo è semplice: il responso del sopralluogo che è stato effettuato ha dato esito negativo. A differenza di ciò che era avvenuto a Mociano, dove pure fu realizzato un test prima di iniziare le corse di addestramento, questa volta fantini e allenatori di cavalli non sono stati per niente soddisfatti di quello che hanno visto. Fino a far temere che effettivamente le corse di martedì possano non tenersi. “Questa pista non è ottimale – hanno detto – ed è piena di sassi. E’ pericolosa sia per i cavalli che per i fantini”. Il problema è costituito anche dal poco tempo a disposizione: martedì infatti cavalli e fantini sono attesi al Tamburo. A quel momento mancano appena tre giorni.

Palio, i nuovi varchi per la sicurezza superano il primo test

Ieri a Monticiano non era presente il sindaco Luigi De Mossi, c’era invece il responsabile dell’ufficio Palio del Comune di Siena Guido Collodel. Che ha preferito non esprimersi al riguardo. Erano presenti quattro fantini e un allenatore: Federico Guglielmi, Rocco Betti, Sebastiano Murtas, Antonio Francesco Mula e con loro Massimo Milani. I cinque hanno prima fatto a piedi un giro di pista. I loro occhi sono subito andati a cercare, e a trovare, sassi presenti sul fondo. “Uno di questi – le parole dei fantini presenti, indicando proprio un sasso – può fare male a noi come ai cavalli”. I quattro fantini sono poi montati su quattro cavalli per testare più a fondo la pista: Mula su Abracadabra, Guglielmi su Battor Moros, Rocco Betti su Bombolone, Murtas su Brivido Sardo. Hanno provato per alcuni giri, facendo anche qualche spunto con i loro soggetti. Alla fine non sono sembrati per niente soddisfatti, per usare un eufemismo. Tanto da far pensare che a Monticiano martedì qualcuno non si presenti e non vada a correre. O che quella giornata di corse al Tamburo possa essere addirittura nuovamente posticipata.

Tuttavia il protocollo di addestramento prevede, come noto, cinque giornate di corse a Mociano e cinque a Monticiano. Se nella pista a pochi chilometri da Siena tre appuntamenti stagionali sono già stati vissuti, al Tamburo invece non c’è stata fino a questo momento neppure una giornata. La prima dovrebbe essere, per l’appunto, martedì, dato che il primo appuntamento che era in programma lo scorso sabato è stato posticipato a causa della pioggia caduta nel territorio senese in quelle giornate.

Nella seconda giornata di addestramento a Mociano quinta batteria di alto livello



“Dal mio punto di vista in questa pista non si può correre – è il giudizio di Massimo Milani – Correre qui è pericoloso per tutti, per i cavalli così come per i fantini. Se qualcuno prende una sassata addosso o in un occhio, cavallo o fantino che sia, con tutte le assicurazioni che vengono fatte per partecipare non credo che ne valga la pena. C’è il rischio di farsi male. Qui la situazione è proprio brutta. Io ribadisco che andrebbe fatta una pista adeguata, lo diciamo da anni ma questo appello è rimasto inascoltato. Serve una pista che ci permetta di correre da gennaio fino a maggio”. “Speriamo che martedì piova – commenta con una battuta Milani – e che l’appuntamento venga posticipato a causa del maltempo. Cosa volete che dica? Non sta a me decidere se martedì si correrà. Chi deve prendere la decisione valuterà la situazione. Di sicuro questo non è uno scenario bello. Di altre piste non ce ne sono nel nostro territorio. Andare a Monteroni d’Arbia per l’addestramento? Potrebbe essere un’idea”. Lo stesso concetto è stato poi ribadito da Murtas, Guglielmi, Betti e Mula. C’è poco tempo per prendere decisioni prima di martedì. E nel caso andrebbe capito in che modo si potrebbero risolvere i problemi segnalati ieri non solamente in vista del 19 aprile ma anche delle altre quattro giornate di corse di addestramento che sono in calendario a Monticiano. E’ possibile realizzare dei lavori e apportare delle migliorie in questo poco tempo a disposizione? Oppure alla fine fantini e allenatori porteranno lo stesso i loro cavalli al Tamburo? Di altre soluzioni plausibili, altrimenti, ci sarebbe quella di effettuare tutto l’addestramento a Mociano. Ma la pista di Monticiano consente di vedere meglio le prove e gli spunti di cavalli e fantini. Oppure spostarsi veramente, se ce ne fossero le condizioni, a Monteroni d’Arbia: ma in quel caso sarebbe un addestramento “particolare” in quanto nella pista che si trova attorno allo stadio della località della Valdarbia non ci sono le pendenze e le curve che i cavalli si ritroveranno poi in Piazza del Campo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.