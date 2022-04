Siena, intervento di valorizzazione per il monumento ai contradaioli defunti

31 marzo 2022 a

Sabato 2 aprile 2022, presso il cimitero del Laterino a Siena, verrà presentato il lavoro di miglioria sul monumento ai contradaioli defunti, realizzato dall'Arte dei vasai e voluto dal Magistrato delle contrade. Il quale spiega: “Dopo essere venuta a conoscenza della nostra volontà di procedere con un intervento estetico sull’opera del maestro Berrettini per sostituire le coccarde in stoffa, sottoposte alle intemperie e quindi perennemente rovinate, l’Arte dei vasai ha messo a disposizione le sue ceramiste e l’officina.

Sono stati quindi realizzati un progetto e un bozzetto, condiviso e valutato dal Magistrato, presentato all’amministrazione comunale e alla Soprintendenza per le opportune verifiche. Alla fine, dopo un percorso ostacolato tra l’altro nella sua realizzazione dai limiti creati dalla pandemia, possiamo procedere con l’installazione, che garantirà una uniformità degli stemmi delle consorelle quanto a dimensioni e permetterà un mantenimento nel tempo dei colori che ci rappresentano”.

In cosa consiste esattamente l’intervento? “E’ composto da 18 pezzi unici, realizzati in ceramica e installati in modo adeguato sul monumento, senza alterarne la lettura e senza modificarne la visione soggettiva che ogni contradaiolo deve giustamente ricevere. Visto il segnale di ripartenza che questa primavera del 2022 sembra lanciare alla nostra città, ci siamo presi l’impegno di organizzare una presentazione da subito, anche se i lavori sono ancora in corso. Una piccola cosa che ci pare però dare un grande segnale di speranza, di luce e di colori, cose di cui abbiamo sicuramente bisogno. Un grazie quindi ai ceramisti, ai tecnici dell’amministrazione comunale e della Soprintendenza, agli operatori del Comune e a tutte le persone che hanno contribuito con professionalità, ma soprattutto con amore e spirito di dedizione per la nostra città e le nostre tradizioni”.

