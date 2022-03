Mps, Sileoni: "Il no allo spezzatino significa che il governo ha una soluzione"

Aldo Tani 30 marzo 2022 a

Non è semplice individuare chiavi di lettura nell’intervento di Daniele Franco davanti alla commissione Finanze di Camera e Senato su Banca Mps. Il ministro ha toccato tanti temi, senza però mai entrare nel dettaglio. Il piano industriale è in fase di elaborazione e sarebbe stato sconveniente offrire anticipazioni. L’unica certezza portata dal titolare del dicastero dell’Economia è che il Tesoro non sarà l’azionista di riferimento di Rocca Salimbeni per sempre. Niente che non si sapesse già, anche per via dei regolamenti europei in materia. Franco ha messo poi altri paletti: nessuno dei quali divisivi.

C’è però chi si è spinto più in là, trovando in quelle parole un’anticipazione di futuro. “Se il ministro dice ‘no’ allo spezzatino del Monte dei Paschi di Siena, vuol dire che il governo ha già in tasca una soluzione cioè un gruppo che lo acquisisce Mps”, ha affermato Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, che poi si è concentrato sui dipendenti: “Sono curioso di vedere quanto cambierà il nuovo piano industriale, rispetto alle previsioni del piano industriale che non è mai uscito e che prevedeva 6-7mila esuberi. Bisogna tenere d’occhio quando finisce la legislatura e quanto ci vorrà per fare un accordo sindacale sul piano industriale ma soprattutto per gestirlo, perché i problemi sono due: fare un accordo e poi gestirlo. Ecco perché il fattore tempo sarà fondamentale, perché con questo governo ci sarebbero pochi problemi, con un altro governo i problemi aumenterebbero”.



Sileoni ha poi fatto un passo indietro, ritornando sul mancato accordo con Unicredit. Cosa che per altro Fabi, a differenza di altri sindacati, non ha mai visto solo come una sciagura. “La trattativa è fallita per approcci sbagliati. Era sbagliato quello di Unicredit, che si è messa al tavolo della trattativa non capendo che aveva davanti non un privato, ma lo Stato, anzi il governo guidato da Mario Draghi e sappiamo quale autorevolezza il premier abbia sia in Italia sia in Europa. Ed era sbagliato anche l’approccio dello Stato, che non ha capito che davanti aveva un privato, un neo-amministratore delegato (Andrea Orcel, ndr) che non era nelle condizioni politiche interne di appesantire il gruppo o di crearsi un problema politico ed economico con l’acquisizione di Mps”. Infine, il segretario Fabi ha dato uno sguardo al futuro: “L’eventuale acquisto di sportelli del Monte dei Paschi di Siena da parte di Mcc non ci preoccupa perché Mattarella ha un progetto per creare e garantire un gruppo bancario solido e lungimirante”.

A rompere il silenzio è stato anche il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, che ha fatto un plauso generale alla narrazione di Franco. “Il ministro ha posto in testa all’agenda un concetto che per noi è cruciale: nessuna svendita, nessuno spezzatino, nessuna cancellazione di una grande storia che per il territorio senese e non solo è ancora importantissima – ha evidenziato il primo cittadino -. Meno scontate, e le sottolineo per questo con apprezzamento, sono state altre indicazioni operative riportate dal ministro nell’indicare un cronoprogramma di massima. Un nuovo aumento di capitale, la ristrutturazione completa dell’istituto, e poi la cessione da parte del Tesoro a favore degli operatori di mercato interessati”.

E ancora: “Ma sono altrettanto importanti i valori che il ministro ha evocato, e che per noi sono cruciali. Dalla tutela dei lavoratori a quella del brand, un brand che quest’anno compie 550 anni di storia. Dalla valorizzazione degli investimenti fatti per salvare la Banca alla tutela del suo legame con il territorio. Ora ci aspettiamo che il nuovo management di Monte dei Paschi le traduca in azione”.

La Corte dei conti, nel frattempo, ha promosso il bilancio di Amco, controllata del Mef e indiziata ad assumersi i crediti deteriorati di Mps al tempo dell’operazione Antonveneta. Operazione già fatta altre volte in passato, come rilevato dalla Corte: “È rilevante il portafoglio di crediti deteriorati di Monte dei Paschi di Siena acquisito da Amco nel 2020: l’acquisizione e il suo perfezionamento hanno contraddistinto, per l’anno in esame, la gestione operativa della società di intermediazione finanziaria, interamente partecipata dal Mef e attiva sul mercato dei crediti deteriorati”.

Fatto che non ha inciso sul bilancio, migliorato rispetto al 2019, anche grazie agli interventi su Rocca Salimbeni: “Il patrimonio netto del bilancio consolidato si presenta migliore rispetto a quello individuale, per effetto dell’incremento dell’utile, del sovrapprezzo di emissione e dell’operazione Mps”.



