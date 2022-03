Siena, il rettore dell'Università Frati: "Venti milioni per il complesso didattico, lavori al via entro fine 2022"

28 marzo 2022 a

a

a

Periodo di attività intensa per l'Università di Siena. Per il rettore Francesco Frati è l'ultimo anno di mandato alla guida dell'Ateneo, e pare avere tutte le intenzioni di lasciare un'eredità importante a chi raccoglierà il suo testimone. A cominciare dal progetto del complesso didattico. "Nei giorni scorsi - spiega - è arrivato l’atteso documento dell’Agenzia delle entrate che dà il via libera alla stipula dei contratti. L’azienda ospedaliera acquisterà per 12 milioni di euro i nostri spazi alle Scotte. Noi investiremo quel denaro nel progetto, più 8 milioni arrivati con un finanziamento ministeriale e altri 2 provenienti dalle nostre risorse a bilancio. In tutto si tratta di 22 milioni di euro, e speriamo di far partire i lavori entro la fine di quest’anno”.

Apertura dell'anno accademico con ospite d'onore: arriva Mattarella. Città blindata e tiratori scelti

Il 2022, inoltre, promette di farsi ricordare anche per altri eventi. Intanto, il 18 giugno tornerà in piazza del Campo il Graduation day, la festa dedicata ai laureati che manca dal 2019 a causa del Covid. "Sarà bellissimo vivere di nuovo una cosa di simile - sottolinea Frati. - Saranno invitati tutti gli studenti che si sono laureati da quel momento in avanti. Non ci saranno tutti, ma credo che avremo comunque oltre mille ragazzi con le loro famiglie. Per l’occasione sarà a Siena anche Jeffrey Sachs, docente della Columbia University, e stiamo vagliando anche altre possibilità e disponibilità. Per me sarà l’ultima cerimonia da rettore, quindi sarà emozionante e toccante".

Oltre 7mila over 50 no vax. All'Università sospesi in quattro, uno è un docente

A proposito di studenti, l'Ateneo ha grande attenzione verso chi arriva dall'estero: "Ne abbiamo otto dall'Afghanistan, gli ultimi due sono appena arrivati. Stiamo dando loro tutto il supporto necessario in modo che si trovino bene e si integrino. Inoltre abbiamo 10 ucraini, e alcuni di loro ci hanno detto di avere in questo momento delle difficoltà nel pagare la rata delle tasse, e allora li abbiamo esonerati dal farlo. Abbiamo anche ricevuto via mail la richiesta di giovani, circa una quarantina, che si trovano ancora in Ucraina e vogliono venire a studiare nella nostra Università. Siamo pronti ad accoglierli. Al contempo ci sono circa 30 studenti russi iscritti, e anche in questo caso qualcuno di loro ci ha comunicato la difficoltà nel far fronte ai pagamenti anche a causa delle problematiche nell’approvvigionamento di denaro. Sono ragazze e ragazzi che hanno manifestato il loro dissenso e la loro contrarietà rispetto alla politica di Vladimir Putin. Pure in questo caso abbiamo deciso di sospendere l’ultima rata delle tasse e ci sono a disposizione alcuni posti nelle residenze universitarie. Il mio auspicio è che l’attuale tragedia in Ucraina possa terminare quanto prima. Il nostro dovere è comunque quello di aiutare chi; anche se a distanza dal conflitto, è comunque vittima di questa guerra".

Arrivano trenta milioni per il Polo delle scienze della vita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.