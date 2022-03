Siena, area Covid: la terapia intensiva alle Scotte vuota da 48 ore

Gennaro Groppa 27 marzo 2022 a

Venerdì i dati che vengono quotidianamente forniti dall'azienda ospedaliero-universitaria senese hanno indicato che nemmeno un paziente, tra i 71 ricoverati alle Scotte, si trovava in terapia intensiva Covid. Non accadeva da quasi otto mesi, e più precisamente dal 30 luglio del 2021. Si tratta di un periodo ampio e assai lungo all'interno di questa pandemia da Coronavirus che si sta vivendo ormai da oltre due anni. Il dato di nessun ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale senese è stato confermato poi nella giornata di ieri nel nuovo bollettino diramato dall'Azienda ospedaliero universitaria senese (quando si sono però registrati, purtroppo, due decessi per Covid). Dei 66 pazienti ricoverati per Coronavirus nel policlinico senese, infatti, se ne trovano 31 nel setting di media intensità, 33 in degenza ordinaria e 2 in area pediatrica. Il numero complessivo non è ancora basso, tuttavia il fatto che la terapia intensiva sia da quarantotto ore vuota può far tirare un piccolo respiro di sollievo pensando a quelli che sono stati i frangenti peggiori di questa lunghissima pandemia. Sempre sapendo, tuttavia, che le insidie possono nascondersi dietro l'angolo, come già avvenuto con l'avvento di nuove varianti e con il dilagare di altre ondate della pandemia.

Il rispetto e l'attenzione, raccomandano i medici, devono essere aspetti centrali nella vita di ognuno anche nei prossimi mesi. Nel Senese, intanto, prosegue la campagna vaccinale, anche se con un numero di hub inferiore rispetto ai periodi più “caldi” e intensi. “Commentiamo un dato – sono le parole del professor Federico Franchi, responsabile dell'area Covid dell'Azienda ospedaliero universitaria senese – che evidenzia in modo molto chiaro l'efficacia del vaccino: avere oltre 60 pazienti ricoverati in area Covid senza posti occupati in terapia intensiva è la conferma che la vaccinazione è un'arma fondamentale per prevenire la forma grave della malattia. Ovviamente questo non deve essere un incentivo per abbassare la guardia e pensare che il Covid non esista più, raccomandiamo sempre la massima prudenza per continuare a vincere la battaglia contro questo virus”.

Dei 66 pazienti ricoverati in questo momento alle Scotte ce ne sono 26 che provengono da Amiata, Val d'Orcia e Valdichiana senese, 16 invece provengono dall'area senese. E ancora: 15 sono dell'alta Valdelsa, 5 della provincia di Grosseto, 2 di quella di Arezzo, 1 della provincia di Firenze e 1 di Perugia. Questa invece è la loro suddivisione anagrafica: 2 ricoverati sono minorenni, e non sono vaccinati; uno, non vaccinato, è nella fascia di età tra i 19 e i 34 anni; 4 ricoverati, di cui uno non vaccinato, hanno tra i 35 ed i 49 anni. E ancora: ci sono alle Scotte 10 pazienti, di cui cinque vaccinati, tra i 50 e i 64 anni; 13, di cui ben 9 non vaccinati, tra i 65 e i 79 anni. E infine 36 over 80 ricoverati, tra i quali 16 non si sono sottoposti alle somministrazioni anti-Covid.

