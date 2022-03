Siena, matrimoni civili: 95 prenotazioni per il 2022. Location fino a 5 mila euro

Martina Ciliani 26 marzo 2022 a

a

a

Promuovere il territorio e alimentare l'economia locale: con questo obiettivo il Comune di Siena ha sviluppato un settore che si prevede in forte crescita, quello del turismo matrimoniale. Nonostante la pandemia abbia fatto registrare qualche calo sul numero delle prenotazioni dovuto allo slittamento delle cerimonie stesse per le misure anti-Covid, il comparto dimostra comunque una certa vitalità anche in prospettiva futura. Sono 95 infatti le cerimonie già prenotate per il 2022, condensate prevalentemente tra giugno e luglio ma i numeri fanno ben sperare sul futuro e la ripartenza del turismo senese che potrà vantare anche delle presenze straniere sul posto per riattivare le latenti e farraginose sorti di questi tempi.

Marini: "David andava considerato alla pari di un collaboratore di giustizia"

“I due settori su cui puntiamo tramite il Convention Bureau Terre di Siena – ha detto l'assessore al turismo Alberto Tirelli – oltre al turismo attivo, sono la convegnistica e il wedding”. Diverse sono le sale che il Comune ha messo a disposizione ampliando quelle precedentemente impiegate. C'è la storica Sala del Concistoro e la Sala Palazzo Patrizi: qui per i residenti senesi (almeno uno della coppia) è possibile sposarsi senza alcun costo; i prezzi invece variano dai 200 ai 300 euro per i residenti in provincia e gli ex residenti del Comune e della provincia nati a Siena, mentre per i residenti fuori provincia il Comune chiede per la Sala del Concistoro 700 euro e 1.200 euro se si intende celebrare il matrimonio nei giorni festivi. All'interno della Loggia dei Nove invece i prezzi vanno da 300 euro per i residenti del comune senese ai 700 euro per i residenti in provincia o ex residenti del comune e della provincia senese e nati a Siena. I numeri tendono a salire per i residenti fuori provincia con 1.500 euro. Il prezzo per sposarsi all'interno della Sala del Mappamondo è di 5.000 euro mentre al Foyer del Teatro dei Rinnovati il costo varia da 1.000 a 1.500. Stessa considerazione per la sala storica della Biblioteca Comunale degli Intronati mentre all'interno del Cortile del Podestà ci si può unire in matrimonio con 300 euro se si risiede nel comune ma i prezzi arrivano a 700 e a 1500 euro nel caso che a sposarsi siano residenti fuori provincia. Stesso identico prezzario anche per la Sala delle Lupe. Ma non è finita qui, infatti come ha sottolineato Tirelli: “Abbiamo investito molto sul turismo del matrimonio soprattutto in termini di rapporti. Ad oggi infatti sono diverse le strutture alberghiere, ville e spazi privati che si sono convenzionate con l'amministrazione comunale per la celebrazione dei matrimoni”. Luoghi privati sono diventati spazio di celebrazione matrimoniale, contesti di particolare pregio storico, architettonico, ambientale e artistico e per i quali il Comune chiede la somma di 300 euro, risorse necessarie a supportare i costi per la gestione organizzativa e amministrativa all'interno delle stesse location. Dalle Volte di Vico Bello, all'Azienda Agricola Castel di Pugna e poi le due sale del Grand Hotel Continental e il Piano Nobile di Palazzo de' Vecchi.

La tenuta di Suvignano sequestrata alla mafia apre le porte alla solidarietà in favore della Lega del Filo d'oro

Intanto qualcosa inizia a smuoversi anche per queste strutture private come fa notare il proprietario delle Volte di Vico Bello: “La ripresa c'è - dice il Conte Agostino Zondadari - gli stranieri hanno deciso di ripartire e coraggiosamente si sono messi in movimento nonostante l'incertezza di questa guerra. La gente fa grandi e piccoli eventi e ci sono già diverse prenotazioni distribuite bene nell'arco di tutto il 2022, anche a partire da aprile. Questo ci fa ben sperare in prospettiva futura, bisogna essere positivi perché gli elementi della ripresa ci sono tutti”. A livello di nozze e di prenotazioni, non è andata male, o almeno non così male come ci si sarebbe potuto aspettare, durante il boom di Covid. Nel 2020 ad esempio le celebrazioni civili a Siena sono state 86 di cui 3 all'interno delle strutture esterne alla casa comunale ma il dato significativo è quello sul 2021, anno in cui per effetto dello slittamento di molte cerimonie che il Covid aveva interrotto, si è registrato un forte incremento nel numero delle prenotazioni. Nel 2021 infatti sono stati ben 118 i matrimoni svolti, di cui 8 negli spazi privati e tutti realizzati in periodi diversi dell'anno, il che ha permesso di allungare il tradizionale periodo devoto ai matrimoni. Le prospettive future del turismo matrimoniale intanto promettono bene e sottolineano ancora una volta il tracciato da seguire per sviluppare una sempre più crescente movimentazione sul territorio senese, nella speranza che non si esaurisca esclusivamente ad un target italiano ma che possa tornare a guardare oltreoceano, ai tanti che vedono Siena come meta ambita dove coronare il proprio sogno. “Ci sono molte persone che sono sempre venute dall'estero per sposarsi a Siena - conclude Tirelli - ma queste circostanze maturano dalle situazioni, attualmente siamo ancora in una fase in cui prevalgono le cerimonie di coppie del luogo, non necessariamente senesi. Intanto però ripartiamo”.

I capitani fremono. Lorenzini: "Cavalli preparati bene". Cortecci: "E' l'anno buono per tornare alla Festa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.