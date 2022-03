Siena, a Monteroni la tenuta di Suvignano sequestrata alla mafia apre le porte al sociale

25 marzo 2022 a

“Donne per il sociale” è il titolo della manifestazione che va in scena domenica 3 aprile nella tenuta confiscata alla mafia di Suvignano, nel comune di Monteroni d'Arbia, organizzata da Coordinamento nazionale cacciatrici Federcaccia di Siena, con il sostegno della Regione Toscana.

Regione e Comuni gestiranno Suvignano

"E' stato deciso - ha detto la vicepresidente Saccardi - di dedicare una giornata e il suo ricavato alla Lega per il Filo d’Oro. Credo che sia un segnale molto bello da parte delle donne che quel giorno si esibiranno con i loro cani da ferma e da cerca. Un segnale di solidarietà a favore di tanti bambini sordociechi che grazie alla Lega imparano a muoversi e a farsi capire. Sarà un’occasione nella quale la tenuta di Suvignano risponderà pienamente alla sua vocazione di laboratorio permanente non solo per la legalità ma anche per la solidarietà dimostrando che la gestione di questa bella struttura portata avanti da un ente pubblico nel pieno rispetto delle regole e della legalità, funziona e funziona bene”. L’evento nasce dall’idea del coordinamento cacciatrici Fidc per la provincia di Siena e alla loro referente Rosa Mostardini, con disponibilità della Regione e di Ente Terre che gestisce la tenuta dove insiste l’azienda faunistico venatoria. Nella giornata è previsto anche uno spettacolo di falconeria.

La storia giudiziaria della tenuta, che si estende oggi per 640 ettari tra i comuni di Monteroni d'Arbia e Murlo (una colonica di pregio, altri diciassette edifici e 21mila metri quadrati tra immobili e magazzini, pure una chiesetta di fianco all'edificio principale) inizia con il giudice Giovanni Falcone, che nel 1983 sequestra l'azienda all'imprenditore palermitano Vincenzo Piazza, sospettato di aver rapporti con Cosa Nostra. Il costruttore ne rientra successivamente in possesso. Tra il 1994 e il 1996 arriva il secondo sequestro, assieme a un patrimonio di ben duemila miliardi di vecchie lire affidato alla gestione di un amministratore giudiziario. Poi, nel 2007, la condanna e la confisca definitiva. Si è anche rischiato che la tenuta fosse messa all'asta e che potesse tornare alla mafia attraverso prestanome. Poi nel 2019 è arrivata l'assegnazione alla Regione, che la gestisce adesso attraverso Ente Terre, che già si occupa di altre proprietà demaniali o in gestione, fa sperimentazioni in campo agricolo e forestale.

