Palio, i capitani fremono. Lorenzini: "Cavalli preparati bene". Cortecci: "E' l'anno buono per tornare alla Festa"

Gennaro Groppa 24 marzo 2022 a

A Siena tantissimo pubblico martedì pomeriggio alla pista di Mociano per la prima giornata di corse di addestramento della stagione paliesca (in tutto gli appuntamenti in calendario sono dieci, cinque a Mociano e cinque a Monticiano). Tra contradaioli, appassionati e addetti ai lavori non potevano ovviamente mancare le dirigenze di contrada, che hanno parlato tra loro, sono andate a scambiare quattro chiacchiere con i fantini presenti e si sono annotati le prove dei vari cavalli impegnati nelle sei batterie. “La cosa più bella è vedere tutta questa gente, anche tanti ragazzi che hanno voluto essere presenti a Mociano – il commento del capitano della contrada dell’Aquila, Marco Antonio Lorenzini – E’ un bel segnale, ci voleva proprio. Fantini e proprietari non hanno mai smesso di fare il loro lavoro, e in giornate come questa il risultato si vede. I cavalli stanno bene e sono già adesso in buonissime condizioni. Sono stati preparati assai bene. Una giornata come questa apre il cuore perché dà la sensazione che stiamo finalmente tornando, passo dopo passo, alla normalità. Noi siamo qui oltre che per il piacere di ritrovarci e di fare due parole anche per dare un’occhiata a quelle che sono le prestazioni in pista. Ancora, comunque, è presto per dare dei giudizi e per fare delle valutazioni. I cavalli vanno visti tutti e in più di una circostanza”.

Mociano i giovani scalpitano cercando la strada verso il Palio

Di annotazioni sui taccuini, comunque, ce ne sono state. I soggetti più esperti martedì pomeriggio sono rimasti più “tranquilli” mentre hanno fatto vedere ottimi spunti cavalli più giovani come Volpino, Espoir de Brume, Zenis, Aurus. “Vedo tanto entusiasmo – le parole del capitano della Tartuca, Gianni Cortecci – Si percepisce in tutti i presenti una grande voglia di ripartenza. Credo che finalmente sia la volta buona. Auguriamoci che tutto prosegua come è iniziato, ci sono fiducia e voglia di fare bene".

Calamassi presidente dei proprietari di cavalli: "Tuteliamo i soggetti esperti. Pista di Mociano in ottime condizioni"

"Tutti speriamo - continua - che ormai si possa andare nella direzione auspicata, anche il sindaco De Mossi si è espresso in questo senso. Se non ci saranno novità ritengo che il 2022 sarà l’anno buono per tornare a vivere la nostra Festa. Noi restiamo con i piedi per terra, con umiltà, pensando ai Palii ordinari. E più avanti vedremo se ci sarà la possibilità anche per pensare a un terzo Palio. I fantini? Tutti si meriterebbero una chance. C’è un parco di ragazzi che sono molto bravi, credo che nel giro di due anni ci debba per forza essere anche un ricambio generazionale. Ma i ‘vecchi leoni’ sono sempre lì e non lasciano certo il posto volentieri”.

Il sindaco di Siena De Mossi: "Ottime notizie dal governo, ora avanti verso il Palio"

