Siena, De Mossi spinge il progetto di aggregazione regionale: "Fare multiutility al più presto"

Luigi De Mossi non è amministratore da mezze misure. Lo dice il suo percorso da sindaco, così come anche i recenti confronti politici. Spesso è poco incline a seguire la corrente e a costo di risultare impopolare, difficilmente torna indietro. Come nel caso della multiutility regionale dei servizi pubblici. Tra i vari sindaci di centro-destra che governano i capoluoghi toscani, il primo cittadino di Siena è l’unico ad aver abbracciato in modo plateale il progetto lanciato dal collega fiorentino Dario Nardella. Gli altri ne hanno parlato e ne parlano, ma De Mossi si è posto apertamente sulla stessa linea promosso dai vari Biffoni, Barnini e Del Ghingaro: tanto per citare alcuni amministratori del centro-sinistra che hanno risposto in modo affermativo. L’ultima occasione per ritornare su un argomento sentito, è il conflitto che sta sconvolgendo l’Ucraina e presto potrebbe modificare anche i nostri comportamenti. “La guerra rappresenta un’ulteriore ragione per portare avanti con forza e rapidità il progetto di una multiutility regionale”, ha affermato il sindaco, prima di addentrarsi nei motivi che lo inducono a questa scelta di campo. “Può diventare il soggetto capace di agevolare la differenziazione nell'approvvigionamento energetico e di aiutare lo sviluppo di un piano energetico regionale rivolto al futuro – ha evidenziato il sindaco -. Siamo in una fase in cui, con celerità, serve convertire il più possibile la nostra ‘dieta energetica’, riducendo le fonti che creano dipendenza estera da soggetti instabili o addirittura destabilizzatori. Soggetti piccoli, da soli, non ce la possono fare”.

Per De Mossi perciò è necessario unire le forze: “Una grande multiutility regionale attiva anche nel campo dell’energia e del gas diventerebbe invece un player capace di trattare condizioni di acquisto migliori, proteggendo famiglie e imprese; di promuovere investimenti strutturali per ridurre sprechi e perdite negli impianti; di pianificare investimenti strategici straordinari nel campo delle energie rinnovabili”.

Argomenti difficilmente non condivisibili, visto il momento, dove non trovano spazio considerazioni su governance o legate ai ruoli di pubblico e privati. Questioni per esempio sollevate dal sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che finora è avanzato secondo la logica del “vanno bene i principi della multiutility, ma non come viene costruita”. Nello specifico, per Ghinelli è da ripensare proprio il modello. Azione che rimetterebbe una discussione, un progetto comunque ancora lontano da divenire realtà. “Non ci sono garanzie che la capacità di decidere la direzione della multiutility possa rimanere nelle mani dei sindaci – aveva detto Ghinelli - perché la governance sarebbe del privato e si parla di una società che ha anche l'ambizione di quotarsi in Borsa. Capite che si rischia una riduzione completa di poter dettare la strada da parte degli enti pubblici”.

Pure Antonfrancesco Vivarelli Colonna aveva dato una ‘sua’ apertura, senza però entrare nello specifico. “Non vorrei si cercasse solo consenso politico in vista di nuove scadenze elettorali”, aveva detto il sindaco di Grosseto, rivolgendosi ai proponenti e spiegando: “Qui passano gli anni, i secoli e poi non succede nulla”. Parole che non sembrano essere arrivate all’orecchio di De Mossi, che ha spostato ancora più in alto l’asticella: “Procedere con la progettazione di un nuovo soggetto industriale largo è oggi indispensabile. Da questo punto di vista è anche necessaria la stesura del nuovo piano energetico regionale, che attende da troppi anni e non è più rinviabile”. Controcorrente o no, Siena la propria strada l’ha imboccata.

