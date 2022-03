Siena, nei bar Nannini la crisi fa aumentare i prezzi di caffè e cappuccino

22 marzo 2022 a

Caffè e cappuccino da oggi, 22 marzo 2022, avranno un costo maggiorato di 10 centesimi in tutti i bar Nannini della città: il prezzo del caffè passerà da 1 euro e 10 centesimi a 1,20, il cappuccino da 1,30 a 1,40 euro. Si tratta di uno dei tanti effetti e delle conseguenze dei rincari delle ultime settimane, sia per quel che riguarda le materie prime che per le bollette di luce e gas da pagare. Le attività, che si trovano a dover sostenere costi più alti, si adeguano e aumentano il prezzo dei loro prodotti. Al momento, nessun ritocco per paste e cornetti, che invece potrebbe riguardare torte e prodotti più elaborati della pasticceria.

I clienti erano già stati informati nei giorni scorsi con alcuni cartelli che erano stati predisposti e sistemati in bella evidenza all’interno dei locali: “Avvisiamo i gentili ospiti – si legge nel testo – che a causa del continuo aumento del costo delle materie prime da martedì 22 marzo ci sarà un adeguamento dei prezzi. Ci scusiamo per il disagio”. Una condizione che investe un po' tutto il settore. Giovanni Carli è titolare di locali molto frequentati e apprezzati come La Favorita e Il Fiumino, e commenta: "Noi faremo altrettanto a partire da aprile. Ci sono stati rincari su tutto: farine, caffè, carne, per non parlare del pesce. Noi abbiamo dei menu da rispettare, e dovranno essere rivisti e ritoccati”.

E poi ci sono le bollette. Ancora Carli: "Nel 2019 per La Favorita una bolletta di energia elettrica la pagavo 5 mila euro, a gennaio invece ne ho dovute pagare 10.200. Più del doppio. Al Fiumino pagavo 3 mila euro, ora ne pago 6.400. La situazione in questo modo non è più sostenibile. Il rischio è di veder chiudere tante attività nei prossimi mesi”.

