Palio di Siena, il presidente dei proprietari di cavalli: "Tuteliamo i soggetti esperti"

Domani (martedì 22 marzo 2022) prenderà il via la stagione degli impegni in provincia previsti dal protocollo in vista del ritorno del Palio. Un appuntamento atteso da tutti, a cominciare dai proprietari dei cavalli, il cui presidente Andrea Calamassi spiega: "Nei giorni scorsi è stata provata la pista di Mociano, che è in ottime condizioni. Lo ha confermato chi ha montato e ha galoppato, con buone sensazioni sullo stato del fondo Siamo soddisfatti. Forse a Monticiano ci vorrà un po’ più di tempo per preparare il tutto, anche perché è da un po’ di tempo che non vi vengono effettuate corse. Ma credo che anche lì sarà effettuato un buon lavoro. Devo dire che il Comune si sta impegnando, sono state comprese le difficoltà che possono esserci dopo due anni senza Palio”.

Dopo le previste, sono stati ammessi all'albo 141 soggetti, con tanti giovani che non hanno mai visto piazza del Campo. "Nel gruppo - chiarisce Calamassi - c'è una quindicina di cavalli che hanno già corso il Palio. Sono poi circa 35 che hanno già fatto la tratta e una sessantina che hanno già fatto le prove di notte. E’ una buona base di partenza. Vorrei dire che si dovrebbe cercare di avere un occhio un po’ più benevolo. Ovviamente, come sempre, non si deve lasciare mai niente al caso, questo è ovvio. Tuttavia se c’è un problemino lo si dovrebbe valutare fino in fondo e in più occasioni. I cavalli esperti sanno già dove mettere le zampe. Credo che quest’anno sarebbe importante cercare di fare in modo di risparmiare un po’ i soggetti più esperti, non impegnarli troppo, salvaguardarli. Del resto, accanto alle due Carriere canoniche, forse ce ne sarà anche una terza. Ricordiamoci che in questo momento abbiamo un parco cavalli molto giovane, e al contempo ci sono tante corse in giro per l’Italia, che possono essere interessanti per i proprietari pure da un lato economico, oltre che quello della libidine dopo due anni di pandemia”.

Economicamente sono stati due anni difficili per i proprietari: "Direi addirittura drammatici. Per scaramanzia non voglio dire ancora niente, questa pandemia ci ha già riservato delle brutte sorprese quando pensavamo che il peggio fosse passato. il sindaco De Mossi fa bene a usare parole di fiducia e speranza, ma intanto arriviamo alla prima giornata di addestramento a Mociano, augurandoci che sia una bellissima giornata. Ci saranno tanti cavalli nuovi, sarà un momento molto bello e importante”.

