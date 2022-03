Siena, piscine al collasso. Pacciani (Uisp): "Rischio chiusura per Covid e costo energia"

Gennaro Groppa 21 marzo 2022 a

Caso piscine a Siena: rischiano la chiusura. “La situazione, per come stanno adesso le cose, è insostenibile. Per rimanere aperti stiamo consumando le risorse che avevamo. Attendiamo con preoccupazione e con paura l’arrivo delle prossime bollette. I costi aumentano giorno dopo giorno e gli introiti diminuiscono. Se lo scenario non muterà una chiusura futura non è da escludere”. Lancia un nuovo allarme Simone Pacciani, presidente della Uisp, riferendosi a quanto sta avvenendo nelle piscine della città. Anzi, si dovrebbe parlare al singolare dato che dei due impianti presenti e gestiti dall’associazione ne rimane aperto al momento soltanto uno, quello dell’Acquacalda. La piscina di piazza Amendola non ha infatti riaperto dopo lo scoppio della pandemia da Covid in quanto i locali (non grandissimi, anche se recentemente restaurati) non davano la possibilità di garantire, negli ultimi due anni, il totale rispetto delle normative anti Covid.

Nei mesi è stato invece in funzione l’impianto dell’Acquacalda, dove tuttavia si sono registrate forti flessioni negli incassi e nella presenze rispetto al periodo pre Coronavirus. Succede in tanti ambienti e settori, purtroppo le paure collegate al virus impediscono ancora di tornare a fare una vita come quella che veniva condotta prima della pandemia. E in piscina a fare una nuotata vanno quindi molte meno persone. “Rispetto al 2019 – afferma Pacciani – gli introiti alla piscina dell’Acquacalda sono diminuiti di oltre il 60%. Nel frattempo continuano a non arrivare aiuti o sostegni, gli ultimi che ci sono arrivati furono quelli stanziati dal governo Conte. E anche in quel caso i ristori hanno coperto quello che era appena il 5% dei ricavi annuali, a fronte di perdite di incassi e di fatturato che sono state invece molto più pesanti. Noi così non possiamo andare avanti. Continuiamo a vivere grosse difficoltà quotidiane, ma non viene preso nessun provvedimento che possa aiutarci. Le associazioni in questo modo devono affrontare problemi praticamente insormontabili”.

Eppure la Uisp di Siena, come altre associazioni che gestiscono piscine in tutto il Paese, aveva cercato di alzare la voce con una protesta che è stata messa in atto all’inizio di febbraio, un mese e mezzo fa. La mobilitazione venne proclamata dal Coordinamento nazionale dei gestori delle piscine come “gesto forte per richiamare l’attenzione degli enti locali e soprattutto del governo sulla situazione drammatica del comparto. Gli aumenti delle bollette di gas ed energia e il dimezzamento dell’utenza a causa di contagi e quarantene per il Covid hanno messo alle corde i gestori degli impianti”. Per una giornata gli impianti sono rimasti chiusi, con l’intento di mandare un messaggio forte e chiaro relativamente alle difficoltà che vengono incontrate nell’attuale situazione. “Da allora tuttavia – sottolinea Pacciani – nulla è cambiato. Anzi, i problemi si sono aggravati a causa delle ingenti spese che dobbiamo affrontare con bollette pesantemente rincarate”. Ecco, appunto, le bollette: costi molto alti che le associazioni si sono trovate a dover sostenere. “Nell’ultima bolletta della luce per l’impianto dell’Acquacalda – le parole del presidente della Uisp di Siena – siamo passati da un costo di 9 mila euro a uno di 16 mila euro. Non è un caso che ogni giorno si legga di piscine che chiudono in giro per l’Italia. E’ successo nel nord del Paese, è successo con alcuni impianti nella capitale e da poco tempo è avvenuto anche in Toscana, ad una struttura di Empoli. Noi stiamo perdendo una cifra che è pari a 700-800 mila euro ogni anno. In questo modo non potremo andare avanti”.

