Siena, oggi l'arrivo di 37 profughi. Il cardinale Lojudice: "Faremo tutto quello che possiamo"

“Noi ci siamo, in tutto quello che in nostro potere, noi ci siamo”. Il rafforzativo utilizzato a Siena dal cardinale Augusto Paolo Lojudice va al di là della semplice retorica. La città, come buona parte del mondo occidentale, è vicina alla popolazione ucraina e per il prelato ciò significa dare un aiuto concreto. I messaggi di pace e speranza saranno pure dovuti da chi rappresenta la Chiesa, ma di fronte a cittadini che fuggono dalla guerra, dopo che il loro Paese è stato invaso, serve qualcosa di più. Come la disponibilità data dalla Curia, attraverso la Caritas, a ospitare 37 persone, in prevalenza donne e bambini, in una struttura di Colle Val d’Elsa. Alcuni di loro dovrebbero avere dietro anche degli animali domestici. Questo nucleo di profughi arriverà oggi a Fiumicino e successivamente avverrà il trasferimento verso il Senese. “Mi piacerebbe che al loro arrivo trovassero un piccolo dono, un cioccolatino e un messaggio di accoglienza scritto in ucraino – ha affermato l’arcivescovo - Si tratta di una minima cosa, ma se potesse alleggerire anche per un istante la loro situazione, sarebbe bello”.

Lojudice aveva da pochi minuti terminato la fiaccolata organizzata dall’arcidiocesi come segno di solidarietà per la popolazione ucraina. Vi hanno partecipato i ragazzi che riceveranno la cresima. Prima della partenza del corteo, il cardinale ha voluto rivolgere ai giovani un breve discorso. Dichiarazioni che hanno spaziato tra diverse tematiche, ma che non potevano esulare dal conflitto. Soprattutto perché è una realtà che ormai tristemente ci accompagna quotidianamente e che vede tra le vittime tanti ragazzi come quelli radunati ieri in Duomo. All’interno della basilica anche numerosi adulti, che non hanno voluto mancare all’appuntamento. Conclusa la fase liturgica, il serpentone, contraddistinto da fiaccole gialle e blu a richiamare la bandiera dell’Ucraina, si è messo in marcia.

Ad aprire il corteo un cartello con la scritta ‘pace’. Tappa di arrivo piazza del Campo, con i manifestanti che si sono fermati di fronte alla cappella. Sono seguiti diversi interventi e anche un canto in ucraino. “Siamo qui per ribadire la necessità di fermare quanto prima la guerra”, ha evidenziato l’arcivescovo, che poi ha aggiunto: “Vogliamo dire anche un’altra cosa. Tutto quello che possiamo fare per dare un aiuto a chi soffre, lo faremo”. In quel frangente si è palesato anche il sindaco Luigi De Mossi, che ha iniziato un conciliabolo con Lojudice per l’assistenza ai profughi in arrivo oggi. Quelli per ora saranno in capo alla Caritas. Purtroppo, la guerra non finisce domani. Altri aiuti serviranno. L’importante è farsi trovare pronti e rispondere con i fatti.

