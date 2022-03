Siena, mense scolastiche più care per i non residenti: di quanto sarà l'aumento

Carlo Pellegrino 18 marzo 2022 a

Nelle scuole di Siena ci sono circa 200 bambini e giovanissimi non residenti nel territorio comunale. A loro (e soprattutto alle loro famiglie) Palazzo Pubblico adesso si rivolge per una rimodulazione dei costi del servizio mensa che possano diventare più adeguati. Ad annunciarlo, con una lettera inviata ai Comuni di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteroni d’Arbia, Sovicille, Rapolano Terme e Monteriggioni (ovvero i territori confinanti dai quali giungono gli studenti) è stato l’assessore all’istruzione, Paolo Benini: “L’intenzione dell’amministrazione comunale di Siena è rideterminare le tariffe della mensa scolastica destinata ai fruitori che non sono residenti, per i quali sarà prevista una quota pasto di otto euro, calcolata sull’effettiva presenza dell’alunno”. “Ad oggi gli studenti che arrivano da fuori – spiega l’assessore Benini – pagano sei euro, ovvero quanto i residenti a Siena che non hanno agevolazioni Isee. Ciò che manca, ovvero quasi cinque euro a pasto perché il costo è di poco inferiore agli 11 euro, lo abbiamo sempre messo noi. Continueremo a dare un contributo, visto che la quota di otto euro non è sufficiente a coprire interamente il servizio, ma arrivati a questo punto era necessaria una rimodulazione, anche per non continuare a gravare le casse comunali di un servizio che non è per i cittadini residenti”.

Siena, peraltro, paga il Comune di Asciano per sostenere i bambini senesi che vanno a scuola al di là di Taverne d’Arbia. “Come assessore – sottolinea Benini – mi trovo a gestire anche il rapporto con Asciano al quale versavamo una somma a mio parere iperbolica, superiore a 50 mila euro, adesso portata a 19 mila euro per garantire ai nostri studenti che non frequentano a Siena gli stessi diritti, visto che gli istituti sono urbanisticamente mal distribuiti. Noi utilizziamo risorse del bilancio per questo e sarebbe giusto che lo facessero anche gli altri Comuni, ai quali ci siamo rivolti più volte per provare ad affrontare insieme la questione, per raggiungere un punto di equilibrio: nessuna risposta. Quindi abbiamo deciso di procedere da soli, ovviamente pronti a parlare con i sindaci interessati per organizzare anche per i non residenti fasce Isee con i relativi contributi, con specifiche convenzioni”. Palazzo Pubblico comunica anche che “sarà prevista un’unica agevolazione tariffaria per più figli che fruiscono del medesimo servizio mensa, pari al 20%, a seguito della compilazione della modulistica presente sul sito del Comune di Siena”.

A proposito di mense: le polemiche sembrano essersi placate. “Questa attenzione basata solo sul cibo – attacca l’assessore all’istruzione – la trovo preoccupante e politicamente strumentalizzata. La situazione è sicuramente migliorata, insieme all’Asp vogliamo che migliori ancora: viene pubblicato il menù ogni settimana, abbiamo chiamato uno chef che si è confrontato con gli operatori per dare indicazioni, la commissione mensa interagisce con Asp. E’ però necessario capire che ogni soggetto ha il proprio ruolo: i suggerimenti sono ben accetti, ma devono essere fatti nel rispetto delle proprie competenze, altrimenti diventano polemiche stupide”. Questione spazi. “Alla Tozzi sono stati allestiti due moduli aggiuntivi – ricorda Benini – alla Sclavo servono degli adeguamenti, sappiamo che è un problema annoso. Certo che riproporre San Miniato, visto il costo esagerato, non mi pare la soluzione. Alla Duprè ci sono stati dei ritardi, è vero, ma il risultato è stato raggiunto e comunque le previsioni erano di concludere ad anno scolastico iniziato. Mi fa sorridere l’atteggiamento di chi pensa che in quattro anni si possano risolvere problemi che altri non hanno risolto in 70”. Infine il Covid. “Proprio ieri (mercoledì, ndr) – conclude Benini – ho sentito il nostro responsabile della sicurezza, Antonio Tizzani, per fare il punto. L’andamento in questa fase appare stabile con una condizione di equilibrio, seppur emergenziale”.

