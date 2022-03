Siena, Montanari: "Insegneremo l'ucraino e tuteleremo gli studenti russi. Le università non sono governi"

Gennaro Groppa 17 marzo 2022 a

“All'Universita per Stranieri di Siena siamo pronti a dare vita a un corso di lingua ucraina. E’ un segnale che vogliamo inviare: se insegniamo russo, è giusto farlo anche con l’ucraino, per manifestare la nostra vicinanza a quel popolo e a quella tradizione culturale. In questo momento sotto le bombe ci sono persone, ma anche monumenti, centri di cultura e biblioteche. Sosterremo economicamente gli studenti russi che non ce la facessero a pagare le rette a causa delle difficoltà nello spostamento di soldi e nell’effettuazione di pagamenti, e siamo pronti ad accogliere quei docenti russi che intendessero lasciare il loro Paese in dissenso con le politiche di Putin. Da noi troveranno un sostegno”. Il rettore Tomaso Montanari, è un fiume in piena in occasione dell’open day dell’ateneo di piazza Rosselli, durante il quale, ai tanti giovani degli istituti superiori, sono stati illustrati i corsi di studio e le opportunità offerte. Secondo una prima stima, il numero dei partecipanti quest’anno è molto cresciuto rispetto al passato: 220, a fronte di numeri che hanno sempre oscillato tra le 100 e le 150 unità.

Attualmente gli studenti iscritti sono circa 2.200: l’88% italiani, il 12% stranieri. Le comunità estere più diffuse e nutrite sono quelle di Paesi dell’est Europa. Il dato del 12% di studenti stranieri è nettamente superiore rispetto alla media nazionale di questi atenei, che si attesta attorno al 5%. Sono 30 gli studenti russi attualmente iscritti a Unistrasi, altri tre effettuano il doppio titolo (il double degree) che l’ateneo senese ha attivato con l’Accademia russa cristiana di scienze umanistiche di San Pietroburgo. Ai 2.200 iscritti ai corsi di studio vanno poi aggiunti tutti gli studenti che seguono corsi di lingua per periodi temporali fino a un anno: in tale contesto, la comunità cinese è molto presente con i progetti Marco Polo e Turandot. Così Montanari: “Il dato delle iscrizioni regge ed è incoraggiante. La sfida è ripensare a un ritorno totale delle attività in presenza, attualmente continuiamo a essere in modalità mista. E’ chiaro che una università come la nostra vive di incontri in presenza”. “La nostra università è aperta al mondo, a tutte le ragazze e i ragazzi che vogliono venire a formarsi qua. Ed è aperta a tutti coloro che vogliono assumere lo sguardo da stranieri, che vuol dire essere cittadini del mondo. All’università si impara ad andare oltre i nazionalismi, le appartenenze, le contrapposizioni. Virginia Woolf diceva che l’università serve a formare persone capaci di prevenire le guerre. Lo diceva alla vigilia della seconda guerra mondiale e oggi forse è ancora più vero, in un mondo e in un’Europa devastata dalla guerra”.

Il rettore è tornato a parlare dell’invasione russa in Ucraina. L’ateneo che ha la sua sede in piazza fratelli Rosselli ha molti rapporti e collaborazioni con atenei russi, al suo interno è ad esempio aperto un ufficio di rappresentanza dell’università statale di San Pietroburgo. E’ attivo anche il doppio titolo, il double degree, reso possibile dalla collaborazione tra l’università per stranieri di Siena, più precisamente dalla laurea magistrale in Scienze linguistiche e comunicazioni interculturali, e l’Accademia russa cristiana di scienze umanistiche di San Pietroburgo. Montanari non intende interrompere i rapporti nonostante il suo secco e forte no alla guerra. “Noi professori cerchiamo di imparare e quindi di insegnare agli studenti i mezzi e gli strumenti che portano a una convivenza pacifica e multiculturale – prosegue Montanari. – Noi crediamo che sia un errore chiudere i rapporti con la comunità scientifica russa. L’università non è il governo e le università non sono i loro rettori. I rettori russi, come sappiamo, in grande parte hanno sottoscritto un terribile documento nel quale affermano di approvare la guerra in Ucraina e la politica di Vladimir Putin. Il modo per rispondere è non essere complici di questo. La ministra Maria Cristina Messa (titolare del ministero dell’università e della ricerca, ndr) ha lasciato agli atenei italiani l’opportunità di decidere come continuare i rapporti con le università e con le comunità scientifiche russe. Noi andiamo avanti in ciò che già facevamo, sostenendo gli studenti russi che sono nel nostro ateneo che hanno difficoltà con le loro borse. L’Università per stranieri di Siena se ne farà carico. Oggi abbiamo discusso anche della possibilità di abbassare il riscaldamento nella sede dell’Università per stranieri di Siena. E’ un piccolissimo segno, ma dobbiamo liberarci dal ricatto del gas e del petrolio russo”.

