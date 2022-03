Siena, caro prezzi e crisi dell'agricoltura: "Rischiamo di non arrivare alla trebbiatura"

Martina Ciliani 17 marzo 2022 a

a

a

Non c'è più tempo, l'aumento dei costi di produzione sta mettendo in serio pericolo la tenuta di molte aziende agricole di Siena che guardano con preoccupazione alla trebbiatura estiva. Sarà un momento decisivo infatti per capire quante realtà riusciranno a far fronte al largo impiego di gasolio necessario per la lavorazione dei campi. Ma la situazione è già al collasso, molte imprese lavorano in perdita a causa dell'incremento dei prezzi sulle bollette, sul carburante e sulle materie prime tra cui i fertilizzanti, fondamentali per l'alimentazione dei nutrienti. “Siamo tipi tosti e non molliamo – dice la giovane imprenditrice Giulia Moffa a capo dell'azienda agricola Il Cippo ad Asciano – molti agricoltori però sono scoraggiati dall'aumento vertiginoso dei prezzi e sono stati costretti a lasciar perdere”. Ad esempio: “Il prezzo di vendita del grano duro è passato da 22 a 50 euro al quintale. Lo stesso per i concimi i cui prezzi sono passati da 50 euro a 70 euro al quintale, non oso immaginare a quanto arriveranno quelli dell'ultima mandata. In questo momento infatti abbiamo cominciato a seminare con la prima mandata e quindi con i prezzi ante crisi così come per le piantine, il cui costo crescerà per le invernali, quelle che il vivaista sta seminando in questo momento”.

Amazon in Italia ha creato altri 4.500 posti a tempo indeterminato. Ora i dipendenti sono più di 14mila

A pesare maggiormente i carburanti per la movimentazione dei macchinari agricoli: “E' la spesa più grande che abbiamo, con i trattori e soprattutto la mietitrebbia ma stiamo provando a evitare il più possibile il passaggio sui campi. Speriamo che da qui alla trebbiatura di inizio luglio i prezzi si abbassino”. Questo perché come spiega: “La trebbiatura e la successiva lavorazione sono due operazioni che richiedono un impiego massiccio di gasolio per mettere in moto le macchine”. Parte quindi il countdown verso l'estate: “Prima di allora i prezzi devono essere agevolati, il problema però – dice – è che questo problema riguarda tutti e sarà difficile che qualcuno ci aiuti prima del collasso. Per questo molti agricoltori sono scoraggiati e abbandonano i semi nei campi solamente per tenerli occupati”.

Il prezzo della benzina alle stelle. Altroconsumo: "Aumento del 40%. Il governo deve intervenire"

La giovane agricoltrice però non si abbatte, si è attrezzata per abbattere i costi: “Per le irrigazioni ho fatto un investimento acquistando un macchinario per la pressione a caduta, mi permette di non tenere accesa la pompa e quindi di non consumare elettricità. Ho preso poi degli irrigatori più piccoli, faccio un po ' alla volta ma almeno non ho bisogno della forza della pompa”. Ma non è tutto: “Vorrei trovare il modo di mantenere gli stessi prezzi dello scorso anno quindi per abbassare i costi di consegna a domicilio, del gasolio, stavo ragionando sulla possibilità di fissare dei punti di ritiro presso qualche negozio. Insomma – ha concluso – vediamo quello che accadrà se la situazione sui prezzi non migliorerà sarà difficile arrivare all'estate”.

Coldiretti: "Il piano sulla pace fa scendere i prezzi di grano e mais"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.