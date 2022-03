Siena, alberghi sanitari Covid: ne resterà solo uno. Intanto scatta l'allarme profughi

16 marzo 2022 a

La Asl Toscana sud est pare orientata a prorogare solo una delle due convenzioni nella provincia di Siena per gli alberghi sanitari. Si tratta di strutture che, hanno avuto una rilevanza nella pandemia in quanto servivano, e servono, per ospitare quelle persone positive al Covid che non necessitano di una ospedalizzazione ma che in questo modo possono staccarsi dal proprio nucleo familiare ed evitare così altri contagi. Da gennaio e fino al 28 febbraio sono stati due gli alberghi sanitari attivi in provincia di Siena: il Porta Romana, il primo a essere attivato e che non ha mai interrotto tale servizio, e il Vittoria Design. A queste due strutture si è aggiunto dal 3 gennaio l’Hotel Anghiari, nel centro storico della località della provincia di Arezzo, con 25 camere a disposizione.

Nella Asl si sta facendo adesso una valutazione, e la volontà è di mantenere per ora attiva solamente una delle due strutture. Nei prossimi giorni verrà presa una decisione. Così dichiara a riguardo il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso: “Al momento in riferimento alla situazione epidemiologica lasciamo un solo albergo sanitario a Siena per tutta l’area vasta”. Il tema degli alberghi sanitari è salito alla ribalta anche per un’altra questione: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha infatti paventato la possibilità che tali strutture possano essere utilizzate pure per ospitare i profughi ucraini in fuga dalle zone di guerra. Al momento, come ha dichiarato il prefetto Maria Forte, sono 150 i cittadini ucraini che hanno trovato un rifugio nel Senese. Quasi tutti sono stati accolti da familiari residenti nel Senese, dove è presente una consistente comunità ucraina, di 1.130 persone.

La possibilità di utilizzare gli alberghi sanitari per i profughi dovrà essere valutata nelle prossime settimane e dipenderà anche da quante persone dal Paese dell’Est Europa arriveranno a Siena e nel suo territorio provinciale. Negli ultimi giorni, intanto, si è assistito ad una lieve crescita dei contagi da Coronavirus. Questo è il commento a riguardo del direttore sanitario Simona Dei: “Un rialzo della curva era previsto in base all’andamento nazionale ed internazionale della pandemia, la cosa importante è che a oggi i ricoveri restano contenuti e sotto controllo. Questo fenomeno è un invito a non perdere di vista le precauzioni”. Dei invece parla così dell’utilizzo degli alberghi sanitari: “Gli alberghi sanitari – afferma il direttore sanitario dell’Asl – sono destinati a persone positive al Coronavirus e quindi anche a profughi ucraini che fossero in questa situazione”. Al momento, quindi, non si parla di un utilizzo diverso da quello sanitario e legato alla pandemia. Relativamente all’arrivo dei profughi dall’Ucraina la Asl è coinvolta nelle operazioni, infatti dirigenti Asl hanno preso parte a incontri al vertice. Compito della Asl è valutare lo stato vaccinale dei profughi ucraini e la loro condizione anche relativamente ad altre possibili malattie e patologie. Aggiunge il dg D’Urso: “Gli alberghi sanitari potranno essere utilizzati per accogliere profughi, anche di nazionalità ucraina, che siano positivi al Covid e che non possano mantenere le condizioni di isolamento prescritte”.

