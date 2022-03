Siena, le contrade rivali Nicchio e Valdimontone si uniscono per l'Ucraina

16 marzo 2022 a

La sana rivalità tra contrade va bene. Anzi: nel Palio mette il sale sulla Festa. Ma quando si tratta di solidarietà, tutte le barriere cadono, in nome di un bene comune.

Profughi salvi grazie all'impegno di Buricca e Marchettini: "I bambini scambiano qualsiasi rumore con una bomba"

Non è raro vedere avversarie sul Campo unirsi nei giorni in cui non si respira l'aria della Festa, e l'ultimo esempio viene da Nicchio e Valdimontone, che hanno deciso di intervenire fianco a fianco a supporto della Caritas di Siena per l’attività svolta a sostegno della popolazione ucraina, duramente colpita da una guerra inimmaginabile. Le dirigenze dei due rioni hanno contribuito ad organizzare e a sostenere il viaggio di un adeguato mezzo di trasporto, ovvero un camion con portata 50 quintali, per la consegna di generi alimentari e di medicinali da inviare nelle zone colpite dal conflitto. Tutto il materiale raccolto verrà convogliato ad Alessandria per essere portato in Ucraina a sostegno delle missioni dell'Opera Don Orione, in particolare a Leopoli.

"La nostra sinergia – spiegano i due priori, Giovanni Arduini del Nicchio e Lucia Cresti del Valdimontone - rappresenta e dimostra, se mai ce ne fosse ancora bisogno, come le contrade, oltretutto rivali sul Campo, possano trovare sempre la strada comune verso un interesse superiore, a sostegno attivo delle persone svantaggiate. Una concreta conferma dei valori di solidarietà che sono propri della cultura del Palio e dei rioni”.

