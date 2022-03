Sanità, 128 operatori aggrediti in un anno. Insulti e botte

14 marzo 2022 a

L'Asl Toscana sud est, in linea con le indicazioni della Regione Toscana, ha celebrato sabato la “Giornata Nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari” che concentra la sua attenzione non solo sugli eventi in cui i lavoratori sono minacciati, aggrediti o abusati nel loro posto di lavoro, ma anche per ribadire il sostegno e la vicinanza ai propri operatori che in questi anni sono stati oggetto di minacce e offese. Nel solo anno 2021 sono stati segnalati, nell’ambito dell'Asl Toscana sud est, 128 episodi di aggressione, un numero quasi quadruplicato rispetto all’anno precedente.

E' presumibile che questo aumento sia correlato all'emergenza Covid, che ha portato varie restrizioni e un diffuso disagio psicologico ed emotivo, sia nei pazienti e nei loro familiari, sia tra gli operatori sanitari. Tra i casi di violenza segnalati nel 2021, nel 23% dei casi si è trattato di episodi di violenza fisica e nel 77% di violenza verbale. Nella maggior parte dei casi le vittime sono stati infermieri (57,7%) e, dato importante è che oltre l'80% di questi eventi riguardano le donne. In questi casi l'Azienda ha messo a disposizione un sostegno psicologico allo sportello d’ascolto per le vittime di violenza e aggressione.

Questi dati sono il frutto di un monitoraggio realizzato attraverso un questionario specifico per operatori del pronto soccorso e di altre strutture aziendali, e purtroppo sono solo una minima parte rispetto a quelli che realmente si verificano giornalmente nelle strutture sanitarie. Emerge anche che la percezione del rischio di aggressione è più elevata nelle donne.

