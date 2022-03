Palio di Siena, Remorex il cavallo dei sogni. L'allenatore Columbu: "E' in condizioni perfette"

14 marzo 2022 a

Si sono concluse ieri (13 marzo 2022), intorno all'ora di pranzo, le previsite alla clinica veterinaria del Ceppo per l'iscrizione all'albo dei cavalli 2022. L'ultimo a sfilare è stato anche il soggetto più atteso: Remorex, il barbero che ha già vinto due volte il Palio su tre partecipazioni.

Protocollo 2022, presentate 152 domande di iscrizione all'Albo dei cavalli

Il fulmine biondo, come è ormai conosciuto da tutti, è il sogno di ogni contradaiolo per l'imminente ritorno del tufo in piazza del Campo, e ha catalizzato gli sguardi di ogni presente. “Sta benissimo – commenta il suo allenatore Massimo Columbu. – Come ogni anno non ha mai smesso di lavorare. Continua a essere fisicamente in ordine, ha il brio giusto. E’ già in allenamento, pronto per tornare in Piazza se ci sarà la possibilità. Se si cercheranno cavalli di esperienza, come sento dire, lui è ovviamente perfetto. I soggetti di esperienza hanno una marcia in più, conoscono bene la Piazza. Quelli dai 10 ai 13 anni hanno l’età perfetta, poi ovviamente ce ne possono essere giovani dotati di tanta classe che riescono ad adattarsi subito a dovere. Io credo comunque che l’allenamento sia sempre fondamentale. Ci sono molti cavalli a disposizione, a mio avviso potrà venire fuori un bel Palio”.

Calbucci (Commissione veterinaria): "Meglio puntare sui cavalli esperti"



Intanto è terminata la squalifica dello stesso Massimo Columbu, che quindi è a disposizione se ci sarà qualche contrada che punterà su di lui: “Io mi preparo bene, finché me la sento continuerò a farlo. Contatti ci sono, io devo arrivare in ordine per quelle giornate, poi vedremo. Quando torno a Siena provo sempre sensazioni buone. Mi piace, vengo con tanto piacere”.

De Mossi: "Nessuna amnistia per il Palio a meno che non la chiedano tutte le contrade"

