Palio, Bartoletti: "La mia strategia facile da leggere. E' una carriera dalla storia strana"

Siena e il Palio. Jonatan Bartoletti arriva al Ceppo nel pomeriggio. Il suo sorriso dice tutto: per uno che si prepara solo per la carriera, e che in due anni non ha mai guardato verso il mondo delle regolari, l’idea che torni il tufo in Piazza è una rinascita. “E’ già bello essere qui - spiega Scompiglio - Si respira l’aria giusta, e poi è anche una bella giornata. Ho portato sei cavalli: Dioniso, Zeuri, Bombers, Zinzula, Vino Santo e anche altri. Ce ne ho troppi, non me li ricordo tutti, però sono contento perché sono tutti soggetti di valore. Alcuni sono nuovi, li monto da due anni ma non c’è stato modo di fare la provincia, quindi voglio vedere come andranno e di che pasta sono prima di decidere cosa faranno da grandi”. Tiene banco il dibattito sul lotto solo di esperti o con qualche nome debuttante, ma l’uomo di Pistoia si arrocca: “Difficile esprimersi, si vedrà al momento. Tutti i Palii hanno una loro storia e sono strani, ma quello di luglio ancora di più. Ci sono da estrarre sei contrade e chissà quali equilibri si verranno a creare. Ci saranno varie rivali, le cose da valutare saranno tante. L’importante è muoversi con intelligenza, in base allo scenario, ma certo con cavalli esperti sarebbe più facile per tutti”.

Per quanto riguarda l’inverno degli accordi, che stavolta è durato molto più del consueto, Scompiglio è molto chiaro: “Io faccio un Palio facile da leggere dall’esterno, sono contento perché mi si sono aperte nuove situazioni e ringrazio tutti i capitani e i dirigenti che mi sono venuti a cercare e mi sono stati vicini in questi due anni. I legami che porto avanti da anni sono noti, poi vediamo chi correrà e chi resterà fuori. Lotto ideale? Io cinque o sei nomi in testa ce li ho, sono quelli che sanno tutti, mentre per gli altri vediamo cosa succede in provincia. Ogni fantino ha una sua lista ideale, con i suoi valori, e quindi un’opinione me la sono fatta anche io. Poi, andando avanti, vedremo un po’ meglio, tanto i soggetti vanno visti in Piazza, e fino a che non ci arrivano, magari per le prove di notte, ogni valutazione fatta da altre parti conta il giusto”.

Presenza fissa al Ceppo, ecco anche Enrico Bruschelli detto Bellocchio. “Abbiamo portato Arrajulida, Sempreavanti e Unnighy, tre cavalli già misurati nel protocollo, che hanno fatto Mosciano. Unnighy anche le prove di notte. Sempreavanti è la cocca di scuderia, è nata da noi ed è cresciuta a casa. Speriamo bene, il fisico per Piazza c’è, ora ha 5 anni ma purtroppo le è mancata l'esperienza sul tufo quando ne aveva 4, come a tanti altri. Vediamo adesso come studiano la questione dell'età. In questo anno di ripartenza, secondo me, più esperienza c'è e meglio è, poi toccherà ai capitani e agli osservatori capire chi è più idoneo a fare il Palio. Io mi sto preparando al massimo, si riparte e non vedo l'ora”.

