Siena, profughi salvi grazie all'impegno di un imprenditore di Chiusi. I bambini scambiano qualsiasi rumore con una bomba

Marco De Candia 12 marzo 2022 a

a

a

Paolo Buricca è un imprenditore di Chiusi, in provincia di Siena, che, da 25 anni, vive prevalentemente in Ucraina, dove lo ha portato la sua attività. Tornato in Valdichiana pochi giorni fa, si è subito attivato come riferimento per accogliere i profughi in Italia, aiutato in questo da autorità e privati cittadini, tra i quali Giannetto Marchettini, presidente della Cassa edile e di Siena Jazz. Il rientro di Buricca non è stato semplice: “Giovedì della scorsa settimana - racconta - sono partito grazie all’aiuto di una vicina di casa, dirigente di una compagnia aerea israeliana, su un pullman scortato dalla polizia fino al confine. Attraverso la Polonia e l’Austria, sono arrivato poi a Chiusi domenica sera. Una vera peripezia. Abbiamo le file lunghe 27 chilometri e le donne e bambini a piedi che provavano ad attraversare la frontiera. Io sarei anche rimasto qualche giorno in più, ma tutti gli amici mi hanno detto che in Italia sarei stato più utile, per organizzare gli aiuti”.

Arezzo, i profughi arrivati dall'Ucraina sono 67. Partite 19 tonnellate di aiuti raccolti dalla Caritas

L’azione è stata immediata: “Ho preso un autobus sul posto, grazie ai miei contatti, che sta portando qui 53 persone, tutte mamme e bambini, rimaste sette giorni sotto i bombardamenti. Ho preso accordi con il nostro sindaco, ma anche con il consigliere regionale Stefano Scaramelli. Ha fatto da tramite con il presidente Giani, che mi ha invitato a far arrivare più gente possibile. Un po’ di timori li avevo, Chiusi non è una città che può accogliere tutti, ma lui ha detto di non preoccuparmi e che coinvolgerà l’intera Toscana. Chi non troverà spazio da noi, verrà mandato a Siena, ad Arezzo, nelle altre province. Per questo sto già pianificando altri viaggi, ci sono già 12 o 13 ucraini che si stanno radunando”.

Ucraina: storia di Yuliya, malata rara da Kiev al Monaldi grazie a solidarietà Omar

La prima spedizione ha mostrato difficoltà impreviste: “Sono tutti molto stressati, hanno bisogno di supporto psicologico prima di essere inseriti in Italia. Mi ha raccontato l’autista del pullman che, salendo, ha sbattuto con forza la portiera e alcuni ragazzini, pensando che fosse una bomba, sono fuggiti. Un paio li hanno ritrovati una ventina di minuti dopo, terrorizzati sotto un’auto parcheggiata. Per ora sistemiamo queste famiglie per una decina di giorni a Chianciano, in hotel, e nel frattempo sbrigheremo le formalità burocratiche e sanitarie, poi dovremo trovare posti per farle stare insieme”. Per portare avanti la missione umanitaria, come detto, servono soldi: “Li sto raccogliendo per pagare il bus, ci vorranno 3 o 4 mila euro per la benzina e tutte le altre spese. Qualcosa lo metto di tasca mia, ma poi, insieme a Giannetto Marchettini che ringrazio per la sensibilità, abbiamo lanciato una sottoscrizione”.

Ucraina: Giani, 'In Toscana già accolti 2.500 profughi'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.