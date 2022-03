Siena, Milani: "I cavalli tutti pronti. Non c'è solo Violenta da Clodia"

12 marzo 2022 a

A Siena aria di Palio al Ceppo. Violenta da Clodia, ma non solo. Massimo Milani arriva con i cavalli della sua scuderia: oltre alla punta di diamante, ha soggetti interessanti come Una per tutti e Zenis. “Stanno tutti bene – afferma – Violenta da Clodia vale Una per tutti, Ungaro de Bonorva, Viemmidietro e Zenis. Sono tutti molto equilibrati, alla mano e addestrati per fare bene. Vedremo poi quale soggetto si adatterà meglio. Arrebocada e Anda e Bola devono fare le prime prove di notte ma hanno già corso a Mociano. E poi ho anche i nuovi che devono fare tutto il percorso. Ungaro va benissimo, è tenuto appositamente per la Piazza, sperando che possa trovare la sua opportunità".

"Per Anda e Bola vediamo quali altre opportunità potranno esserci nei Palii in giro per l’Italia. Zenis ha già fatto le prove di notte, atleticamente e mentalmente può affrontare un’esperienza a Siena. Il Comune conosce le richieste e le esigenze del nostro mondo. La cosa importante è che ci mettano nella condizione di far vedere i cavalli, dimostrare quanto valgono, in piste sicure, la cui manutenzione è sempre un aspetto cruciale e fondamentale”. Al Ceppo c’era anche Fabrizio Brogi, il proprietario di Porto Alabe che, come noto, si è ritirato.

“Ringrazio i bambini della Lupa che sono venuti a salutarlo nei giorni scorsi - ribadisce. - Abbiamo fatto un pranzo tutti insieme. Sono quelle cose che fanno un estremo piacere”. Poi si sposta sulla stretta attualità: “Ci sono tre cavalli molto forti, o anche quattro o cinque. Ci sono soggetti esperti che hanno già corso nella conchiglia senese, bisognerà poi vedere i nuovi nel circuito in provincia. Ovviamente dovrà essere visto e valutato lo stato di tutti i cavalli, le corse di addestramento servono apposta per questo e per far crescere e maturare i soggetti”.

