Siena, l'associazione Arturo Pratelli dona cinque poltrone letto all'ospedale delle Scotte

Cinque poltrone-letto per i genitori che stanno accanto ai loro figli durante le degenze in ospedale. Questo il dono dell’associazione Arturo Pratelli, con il supporto di Lenzuolo, all’associazione Insieme per i bambini, la onlus che opera nella Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese diretta da Salvatore Grosso.

Le poltrone saranno a disposizione di tutti i genitori dei bambini che dovranno trascorrere dei periodi di degenza in Pediatria, all’interno del Dipartimento della donna e dei bambini, diretto da Mario Messina. A consegnare le poltrone-letto sono stati Vincenzo e Giorgia Pratelli, ovvero il padre e la sorella di Arturo, il giovane senese, contradaiolo dell’Aquila e tifoso del Siena, scomparso nel 2018 all’età di 17 anni dopo essere stato investito da un furgone nel territorio del comune di Sovicille. Vincenzo è il presidente dell’associazione che porta il nome del figlio.

Erano presenti, per il Lenzuolo, Paolo D’Abronzo, Marta Mancini e Iacopo Semplici. A fare gli onori di casa, ringraziando di cuore per la donazione ricevuta, c'erano Salvatore Grosso, con il personale del reparto, e Maddalena Cioni, presidente dell’Associazione Insieme per i bambini.

