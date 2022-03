Siena, con il caro bollette piscine sempre più a rischio: "Siamo in ginocchio e a rischio chiusura"

Martina Ciliani 11 marzo 2022 a

I rincari di luce e gas travolgono anche il mondo dello sport, in primis le piscine. Per i gestori senesi la situazione è ormai giunta al limite, provati dalle lunghe chiusure del Covid, adesso l'ennesimo colpo. Mentre i costi di gestione per il mantenimento dell'acqua calda e del riscaldamento aumentano vertiginosamente, i titolari si ritrovano tra l'incudine e il martello, verso drastiche chiusure o aumenti a carico degli utenti. La stangata poi, oltre a compromettere la tenuta degli impianti, rischia di minare il benessere di tante persone che necessitano dei servizi offerti dagli impianti natatori per cure specifiche. “Siamo in ginocchio - dice Simone Pacciani, presidente Uisp Siena - veniamo da due anni di incassi diminuiti di oltre il 50%, a causa della pandemia e delle continue chiusure, adesso il caro bollette e i costi raddoppiati. Se si continua così su base annua le nostre piscine rischiano aumenti da 150 mila euro”.

Guardando più da vicino la situazione è chiara: “Gli utenti sono diminuiti, c'è chi ha il Covid, chi non è vaccinato e chi ha paura di ritrovarsi in spazi chiusi, chi per una ragione chi per un'altra, una grossa fetta di clientela non c'è più. E proprio quando eravamo riusciti ad abbattere i costi e a trovare un equilibrio post Covid, nonostante le poche persone, è arrivato il caro bollette”. Se non ci sarà una soluzione nel breve periodo, le conseguenze saranno ovvie: “Gli aumenti non sono più sostenibili, siamo in rimessa. Se riusciamo ad andare avanti per ora è solo grazie alle risorse che avevamo messo da parte precedentemente, altrimenti la gestione giornaliera non avrebbe più retto. Il fatto è che - aggiunge - non sappiamo quanto potremo rimetterci di tasca nostra, l'alternativa non rimane che la chiusura”.

Una scelta costretta ma di fatto senza altra via d'uscita a meno che, come ha sottolineato Pacciani: “Il governo si renda conto che questi impianti hanno un impatto sociale, un valore incommensurabile per i cittadini. Basti pensare che le piscine non sono solo sinonimo di agonismo, quanti disabili, anziani, un mondo infinito di persone che necessita di tali spazi per la riabilitazione, per migliorare le aspettative di vita. Ho paura - conclude – che fin quando non chiuderemo le porte, fino ad allora, nessuno farà niente per evitarlo. E quel giorno non è lontano”.

