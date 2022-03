Siena, povertà: numeri da brividi. Alla Cartias richieste di aiuto aumentate del 95%

Gennaro Groppa 10 marzo 2022 a

A Siena i numeri parlano chiaro: l’incremento delle richieste di aiuto certificato dai dati Caritas è impressionante. Nel 2021 rispetto al 2019 sono aumentate addirittura del 95%, tendenza probabilmente prevedibile, visto tutto quello che è accaduto negli ultimi due anni e le difficoltà economiche che tante persone hanno incontrato a causa del Covid. Nei giorni delle ultime festività natalizie in tanti si sono presentati ai pranzi offerti ai bisognosi.

Nel 2021 la Caritas di Siena ha registrato 293 nuovi utenti nelle strutture della provincia. Commenta Anna Ferretti, responsabile della stessa Caritas: “Nonostante gli aiuti elargiti dall’ente pubblico, nel 2021 abbiamo stanziato 34 mila euro per dare un contributo per pagare bollette e affitti a persone che erano in difficoltà e che da sole non ce l’avrebbero fatta a sostenere tali spese. Questo numero è tre volte superiore rispetto al 2019. La spesa per i prodotti alimentari per i pacchi viveri è stata di oltre 46 mila euro, una cifra raddoppiata rispetto all’anno precedente”.

Ad accedere nei centri Caritas senesi sono soprattutto uomini, con una media anagrafica di poco superiore ai 40 anni. La maggioranza di loro è straniera, ma sono in aumento gli italiani. Molte di queste persone lavorano, ma i loro stipendi non bastano per pagare affitto, utenze e spese quotidiane. Necessitano quindi di un aiuto e di sostegno economico. Negli ultimi anni è molto aumentata la rappresentanza di persone provenienti dal Bangladesh: “Molti di loro” sottolinea Ferretti, “operano nel settore della ristorazione e quindi hanno avvertito pesantemente le difficoltà causate dalle chiusure e dalle restrizioni per il Covid”. “La povertà nel nostro territorio” sono parole del cardinale Augusto Paolo Lojudice, “è trasversale e colpisce ogni comune della Diocesi. C’è poco da nascondere e non basta una pacca sulla spalla: ora bisogna saper ascoltare, dialogare e fornire un aiuto concreto”.

